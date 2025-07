¿Quién es Rafael Obrador? El canterano del Real Madrid que entra en la operación Carreras

El regreso a casa de un canterano madridista como Álvaro Carreras lo puede desbloquear otra perla de ‘La Fábrica’. Según ha adelantado el periodista Fabrizio Romano, el lateral izquierdo Rafael Obrador estará incluido en la operación con el Benfica. De esta forma, el club portugués no tendrá que buscar en el mercado el sustituto de un Carreras que cerrará su llegada al Real Madrid en los próximos días.

Con el desembarco de Obrador en tierras lusas, el jugador de 21 años seguirá un proceso, en ciertos aspectos, similar al del jugador al que reemplazará en el Benfica. Ante la falta de perspectivas de alcanzar el primer equipo, Carreras optó por firmar por el Manchester United tras su primer año como juvenil en el Real Madrid. Tras cesiones en el Preston North End y el Granada, el gallego comenzó a destacar en el Benfica hace dos temporadas. Su gran rendimiento en la capital portuguesa le ha valido una oportunidad en el equipo que le dejó marchar hace cinco años.

Un camino que se abre ahora para Rafa Obrador. El jugador mallorquín llegó a la cantera del Real Madrid para la temporada 2020-2021, curiosamente, la misma en la que Álvaro Carreras voló a otra isla, Gran Bretaña, en busca de oportunidades. Tras dos años a buen nivel tanto en el Juvenil A como en el B, Obrador dio el salto al Castilla de Raúl en su tercer y último año de esta etapa formativa. Con el filial merengue fue titular indiscutible, pero no logró algo que ya había conseguido con el Mallorca en 2016: debutar con el primer equipo en Liga.

🚨💣 EXCLUSIVE: Real Madrid are closing in on Álvaro Carreras deal… with Rafael Obrador to Benfica included as part of negotiations.

Fixed fee plus Obrador deal at the final stages with clubs set to complete the agreement in next days.

