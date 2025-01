¿Por qué el Real Madrid no jugará en el estadio oficial del Brest?

El Real Madrid se la juega en la Champions League. Este miércoles 29 de enero, los blancos se medirán al Brest para el último encuentro de esta nueva e innovadora edición de la Copa de Europa. No obstante, si bien el partido se jugará en Francia, el último rival de los madridistas no jugará en «su casa». Desde el inicio de la competición, el club de la Bretaña no disputa sus partidos como local en su recinto, el estadio Francis-Le Blé.

El estadio del Stade Brestois no cumple con los requisitos requeridos por la UEFA. Por lo tanto, el equipo bretón ha tenido que encontrar una nueva casa para jugar la Champions League. Finalmente, los galos jugaron la fase de grupos en el estadio del En Avant Guingamp, club que milita en la segunda categoría del fútbol francés y que está a un centenar de kilómetros de la ciudad de Brest. Exactamente 109 kilómetros separan el Francis-Le Blé con el estadio del Roudourou, recinto que puede acoger hasta 18.000 personas.

Todo o nada para el Real Madrid

En puestos de playoffs de la Champions League, los merengues deben imperativamente derrotar a los franceses para clasificarse para la siguiente ronda. Si ganan y que ocurre el milagro, también podrían meterse en el top 8. Pero no hay que cantar victoria porque toca frotarse contra un rival que está por encima de ellos. El Real Madrid llega un punto por detrás en la clasificación respecto al Brest (13°), puesto que suma 12 por los 13 que tienen los franceses.

Los pupilos de Carlo Ancelotti llegan en decimosexta posición, pero sólo un punto por detrás del octavo, que es el Bayer Leverkusen. Igualados con el vigente campeón alemán hay hasta cinco equipos, mientras que los blancos lo están con Dortmund, Bayern, Juventus y Celtic. Al tener a tantos equipos por delante, los blancos tienen muy complicado meterse entre los ocho primeros incluso ganando. Según Opta, los merengues tienen un 2’9% de probabilidades de clasificarse para el top 8.

Además, el Stade Brestois se hace fuerte de local, a pesar de no jugar en su casa. En el Roudourou, el Brest suma dos victorias y un empate. Derrotó al Sturm Graz y al PSV, e hizo tablas (1-1) contra el Bayer Leverkusen de Xabi Alonso.

Mbappé al rescate

El Real Madrid podrá contar con un Kylian Mbappé estelar. Tardó en arrancar, pero aquí está. El francés contabiliza ya 8 goles en este año 2025, 22 en todo la temporada, y sale de un hat-trick sensacional ante el Valladolid. «Estoy muy feliz. Tengo que ayudar al equipo porque lo que queremos es ganar títulos. Es lo que más importa», relataba el astro francés después de su primer triplete con la elástica merengue.

Para el partido de Champions decisivo, Kylian se encontrará contra un equipo que conoce muy bien. Tras una vida pasada en el campeonato francés, Mbappé se ha cruzado en numerosas ocasiones con el Brest. En total, diez partidos, ni una sola derrota. Contra los bretones, el nativo de Bondy recopila nueve victorias y un empate.

También ha sabido marcar, y asistir. En los diez encuentros, el ex del PSG gastó nueve muescas de su pistola y dio una asistencia. Este miércoles, el Real Madrid espera a que su nuevo crack vuelva a ampliar esas estadísticas.