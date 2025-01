Abrelatas Mbappé

Kylian Mbappé es el líder de un Real Madrid que ha puesto la directa hacia el título número 37 de Liga. Sí, con altibajos y momentos delicados durante la temporada, pero demostrando que es el equipo más regular de los 20 de Primera División. Los blancos abandonaron el José Zorrilla líderes y aventajando en cuatro puntos al Atlético de Madrid, que en dos jornadas ha visto como el equipo entrenado por Ancelotti le ha pasado por la derecha en la clasificación. Y el francés es capital en todo esto.

El partido de Mbappé contra el Valladolid no fue el más bello, pero volvió a ser tremendamente efectivo. El José Zorrilla vio, para su pesar, el primer hat-trick del francés como jugador del Real Madrid, pero también pudo disfrutar del mejor jugador del mundo. Un futbolista determinante capaz de romper los planes de cualquier rival en un segundo. Así fue lo que hizo contra el Valladolid.

El Real Madrid no empezó bien el duelo. No se encontraba cómodo. Los jugadores fallaban controles sencillos, no generaban ocasiones y Courtois tenía que evitar que el Valladolid se adelantara con dos buenas intervenciones. Las cosas no fluían, hasta que Tchouaméni robó un balón, pasó a Bellingham, el inglés combinó con Mbappé y el francés, dentro del área, sacó la derecha a pasear para hacer el primer gol del partido. El más importante.

En la segunda parte volvió a ser capital haciendo el segundo tanto, el de la tranquilidad, mientras que en el tramo final puso punto final a su exhibición transformando un penalti que le permitía llevarse su primer balón como jugador del Real Madrid.

Antes el Valladolid, volvió a marcar el primer gol del partido. El más importante. Ese que ya ha hecho en 10 ocasiones. Ninguna diana es tan importante como la que inaugura el marcador, ya que, en casi todas las ocasiones, te acerca a la victoria.

El Real Madrid nunca dudó

«Va a meter 50 goles», aseguraban en la cúpula del Real Madrid cuando se preguntaba por Kylian Mbappé hace varios meses, cuando las cosas no funcionaban. En ese momento, sumaba cinco goles en los siete partidos que había disputado. Ahora mismo, lleva 22 dianas en 31 duelos disputados.

En el Real Madrid estaban y están seguros de que con Mbappé han regresado a los tiempos de Cristiano Ronaldo, cuando era habitual que el portugués rompiese este registro. Lo hizo en seis de las nueve temporadas en las que vistió la camiseta del conjunto blanco.

El Real Madrid es plenamente consciente de que con Mbappé ha fichado al Cristiano Ronaldo de este tiempo. Nunca lo dudaron, por ello los siete años de espera están seguros de que han valido la pena. El salto de calidad que ha dado el conjunto blanco es notable y lo saben tanto en los despachos, donde nunca han dudado, como en el vestuario. Tanto Ancelotti como sus compañeros siempre han tenido claro que el galo les iba a aportar un salto de calidad que les permite pelear contra todos.

En el Real Madrid nunca tuvieron dudas de que Mbappé iba a encajar de esta manera tanto dentro como fuera del terreno de juego. En el campo le ha costado un poco más de lo esperado, pero ya es diferencial. Fuera de él, no tardó en ganarse a absolutamente todos con su humildad y sus ganas de cumplir su sueño de triunfar vestido de blanco.