El Real Madrid se planteó no jugar la final de Copa del Rey si la Federación no toma medidas contra los árbitros que le han atacado en la rueda de prensa de este viernes. En unas horas de gran tensión, después de que los colegiados De Burgos Bengoetxea y González Fuertes criticaran al Real Madrid, en el club blanco existe un gran cabreo y meditaron incluso no presentarse a esa final de este sábado. Pero, ¿qué pasaría si finalmente el Real Madrid no se presenta?

Si eso ocurría, el Barcelona no sería campeón automáticamente. Y es que, aunque pueda parecer mentira, puede haber otra final diferente en el caso de la no comparecencia del Real Madrid en este partido. Y el finalista sería… ¡la Real Sociedad!

El artículo 80 del Disciplinario de la Real Federación Española de Fútbol lo deja claro: «Siendo la competición por eliminatorias se considerará perdida para el incomparecido o retirado la fase de que se trate, y si se produjese en el partido final éste se disputará entre el otro finalista y el que fue eliminado por el infractor».

Esto, en la práctica, significa que el Barcelona se tendría que enfrentar… ¡a la Real Sociedad en la final! Y eso es así por esa parte del artículo en el que se recoge que si la incomparecencia se produce «en el partido final» el otro finalista sería el equipo «eliminado por el infractor». Es decir, el equipo al que eliminó el Real Madrid en la ronda anterior, la de semifinales: el Real Madrid.

Así, si el Real Madrid no se presenta en la final de Copa, el partido sí se jugaría y en este caso sería un Barcelona – Real Sociedad. Evidentemente, no sería este sábado 26 de abril la fecha de la final y habría que buscar otra para la disputa de este gran partido que se seguiría jugando en el Estadio de La Cartuja de Sevilla.

Un año excluido de la Copa del Rey

Más allá de este sorprendente giro de acontecimientos, y una posible final entre Barcelona y Real Sociedad, el Real Madrid también se expone a una sanción de estar excluido de la competición durante un año. El mencionado artículo del Código Disciplinario de la RFEF lo deja claro: «El incomparecido o retirado no podrá participar en la próxima edición del torneo».

Es decir, estaría un año sin jugar la Copa del Rey, como le pasó al Racing de Santander en la temporada 2014/15, pero algo que no le pasó al Barcelona por hacer algo similar. ¿Por qué al Barça no se le castigó? Porque Ángel María Villar, entonces presidente de la RFEF, indultó a los culés con una medida de gracia.