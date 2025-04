¿Por qué no juegan Courtois ni Lunin el partido de Liga entre Real Madrid y Valencia?

Thibaut Courtois y Andriy Lunin no juegan el partido del Real Madrid ante el Valencia de la 30ª jornada de Liga. Los dos porteros del equipo blanco son baja para este encuentro que se disputa en el Santiago Bernabéu a partir de las 16:15 horas. Courtois lleva sin jugar varios duelos con el Real Madrid y el motivo de que no esté en este Real Madrid-Valencia es el mismo que el de Lunin: están lesionados.

Así, Courtois no juega ante el Valencia por una lesión muscular que arrastra desde hace varios días. El guardameta belga tiene una sobrecarga que arrastra desde el último parón por selecciones, cuando volvió a ser convocado por Bélgica tras varios meses. Courtois jugó el primero de los partidos con su país, pero en el segundo no estuvo ya por lesión.

Con ello, Thibaut Courtois se ha perdido los últimos tres partidos del Real Madrid, contando el de este sábado ante el Valencia, todos en el Bernabéu. No estuvo ante el Leganés en Liga, tampoco ante la Real Sociedad en Copa del Rey y ahora tampoco ante el Valencia nuevamente en Liga.

Tampoco juega Lunin. El ucraniano sí está en la convocatoria -a diferencia de Courtois-, pero unas molestias en el sóleo le dejan fuera del once inicial de Ancelotti para este partido de Liga. En el Real Madrid no se ha querido forzar a Lunin por si para el encuentro de Champions el próximo martes ante el Arsenal no llega Courtois, lo que sí tendría que estar Lunin. Y eso obliga a descanso este sábado ante las molestias físicas que tiene.

Con estas lesiones, Carlo Ancelotti no puede tener disponible a sus dos porteros, bajas relevantes en cada encuentro del Real Madrid. El motivo de la ausencia de Thibaut Courtois y de la de Andriy Lunin en este Real Madrid-Valencia es por lesión, no por decisión del entrenador italiano.

Con todo ello, en portería juega Fran González, canterano del Real Madrid que es el tercer guardameta esta temporada, habitual del Castilla. La alineación del Real Madrid ante el Valencia es la siguiente: Fran González; Lucas Vázquez, Tchouaméni, Rüdiger, Fran García; Valverde, Modric, Bellingham; Brahim, Vinicius y Mbappé.