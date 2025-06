¿Por qué Asencio no juega el partido del Real Madrid ante el Salzburgo en el Mundial de Clubes?

El Real Madrid se mide este viernes a las 03:00 (hora peninsular) al Salzburgo, en un partido donde los pupilos de Xabi Alonso buscarán certificar su pase a los octavos de final del Mundial de Clubes. Y es que la clasificación del club blanco aún no está asegurada. «Queremos ganar y ser primeros», aseguró el técnico de Tolosa. No obstante, un empate e incluso una derrota les podría valer. Eso sí, para el encuentro contra los austriacos, los de Chamartín no podrán contar con Raúl Asencio en la zaga.

El canario se encuentra sancionado para el partido decisivo de la fase de grupos. En el último encuentro contra el Pachuca, el central fue expulsado en el minuto 7 del encuentro tras cometer una falta como último defensa a Salomón Rondón. Un error «evitable», otra vez, según Xabi Alonso. Thibaut Courtois también le mandó un recado: «Lo ha hecho dos veces. Tenemos que ser más inteligentes».

🗣️ “Son dos veces el mismo error, pero él lo sabe y no hay problema” Thibaut Courtois nos atiende en el descanso y valora la roja a Raúl Asencio@FIFACWC | Todos los partidos gratis en https://t.co/OFe1FpBGjK #TakeItToTheWorld pic.twitter.com/iuYBIScgsD — DAZN España (@DAZN_ES) June 22, 2025

El joven de 22 años está protagonizando un inicio de torneo muy complicado. Ya en el primer encuentro contra el Al Hilal, Raúl Asencio había provocado el penalti que desembocó en el empate (ya) decisivo, justo unos minutos antes de irse al descanso. Luego, Xabi Alonso le sustituyó. En defensa del canario, el zaguero sufrió de un resfriado los días previos al encuentro, lo cual le condicionó para jugar. «Estuvo bajo antibióticos», había confirmado el tolosarra.

Raúl Asencio volverá más fuerte

El defensa merengue es consciente de que tiene una cuenta pendiente con la afición madridista. Aunque sus recientes errores no han tenido consecuencias graves para el Real Madrid, el jugador canario ya está trabajando para cambiar la situación. «No está siendo el inicio de competición deseado pero no tengo dudas de darle la vuelta a la situación. Es hora de trabajar aún más si cabe para seguir creciendo. Gracias a todos por vuestros mensajes. #HalaMadrid », expresó el canterano. No estará disponible para el encuentro frente al Salzburgo, pero confía en mostrar su mejor versión en los octavos de final.

El vestuario le respalda, y el club también. Lo ha demostrado Federico Valverde. Tras la publicación de ese mensaje en redes sociales, el ‘Pajarito’ quiso darle ánimos al defensor blanco con unas palabras: «Nos salvaste muchas veces, y sé que seguirás haciéndolo. Vamos», escribió el segundo capitán del Real Madrid en X (Twitter).

Nos salvaste muchas veces, y sé que seguirás haciéndolo. Vamos 🙌🏼🤍 — Fede Valverde (@fedeevalverde) June 23, 2025

Raúl Asencio es un proyecto de futuro. Antes de coger el avión para Estados Unidos, el Real Madrid cerró la renovación del joven zaguero hasta 2031. Se le blindó con una cláusula de rescisión de 1.000 millones de euros y un sueldo millonario. Rechazó a media Europa para seguir luchando de blanco.

Asencio se consolidó como pieza clave en el primer equipo, tras debutar el 9 de noviembre de 2024 frente a Osasuna. En aquel partido, Rulo (así le llaman) sorprendió al Santiago Bernabéu con una asistencia de 40 metros a Jude Bellingham. Desde entonces, el canterano se ha convertido en indispensable, disputando más de 40 partidos con el primer equipo del Real Madrid. Hay central para rato.