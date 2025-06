Raúl Asencio da un paso al frente tras su expulsión ante Pachuca: «Es hora de trabajar aún más»

Raúl Asencio no está pasando por su mejor momento en el Real Madrid. En el Mundial de Clubes, el joven central de 22 años está teniendo un inicio de torneo bastante complicado. Contra el Al Hilal, el canario provocó el penalti del empate. Ante el Pachuca, el zaguero fue expulsado tras apenas seis minutos de juego. «Dos errores evitables», contó Xabi Alonso. Thibaut Courtois también cargó: «Son dos veces el mismo error. Tenemos que ser más inteligentes». Por su parte, el defensa ya está trabajando para volver a levantar cabeza.

El defensa blanco sabe que está en deuda con el madridismo. Si bien sus dos tropiezos no han resultado ser fatales para el Real Madrid, el canario ya está poniendo manos a la obra para invertir la tendencia. «No está siendo el inicio de competición deseado pero no tengo dudas de darle la vuelta a la situación. Es hora de trabajar aún más si cabe para seguir creciendo. Gracias a todos por vuestros mensajes. #HalaMadrid», apuntó el canterano. No jugará contra el Salzburgo, pero sí espera demostrar su mejor nivel en los octavos de final.

No está siendo el inicio de competición deseado pero no tengo dudas de darle la vuelta a la situación. Es hora de trabajar aún más si cabe para seguir creciendo. Gracias a todos por vuestros mensajes. #HalaMadrid 🤍 pic.twitter.com/6DozQwQ8rl — Raúl Asencio (@RaulAsencio7) June 23, 2025

El vestuario le apoya, como ha demostrado Federico Valverde. Tras haber publicado dicho texto en redes sociales, el ‘Pajarito’ quiso animar al defensa del Real Madrid con un breve mensaje: «Nos salvaste muchas veces, y sé que seguirás haciéndolo. Vamos», escribió el segundo capitán del cuadro madridista en X (Twitter). Cabe resaltar que en el primer partido de la fase de grupos, Asencio jugó con un resfriado. En los días previos al debut, el canario estuvo «bajo antibióticos», tal y como había confirmado Xabi Alonso.

Nos salvaste muchas veces, y sé que seguirás haciéndolo. Vamos 🙌🏼🤍 — Fede Valverde (@fedeevalverde) June 23, 2025

Asencio será blanco hasta 2031

Hay Raúl Asencio para rato. Antes de coger el avión para Estados Unidos, el Real Madrid cerró la renovación del canario hasta 2031, blindando al joven central con una cláusula de rescisión de 1.000 millones de euros. El zaguero se consolidó como pieza clave en el primer equipo, tras debutar el 9 de noviembre de 2024 frente a Osasuna, partido en el que sorprendió con una asistencia de 40 metros a Jude Bellingham. Desde entonces, el canterano se ha convertido en indispensable, disputando más de 40 partidos con el primer equipo.

El canario, que ya había renovado automáticamente hasta 2029 en marzo, renegoció dicho contrato, y acabó extendiéndolo hasta 2031. Estos últimos meses, varios grandes clubes europeos como Paris Saint-Germain, Chelsea, Milan y Oporto presentaron ofertas formales por el jugador, llegando el PSG a estar dispuesto a pagar la cláusula de 50 millones de euros que tenía entonces. Sin embargo, Raúl Asencio rechazó todas las propuestas, reafirmando su deseo de triunfar en el Real Madrid.

Si bien todo está firmado, el club y el jugador todavía no han hecho oficial la renovación. El Real Madrid y Asencio están totalmente enfocados en el Mundial de Clubes y el objetivo de ambos campos es anunciar la prolongación con la medalla de campeón del mundo puesta. No de otra manera.