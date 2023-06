El PSG ya ha ofrecido a Mbappé a Liverpool, Chelsea y United pero no al Real Madrid

El Paris Saint-Germain ya ha comenzado a ofrecer a Mbappé a varios clubes de la Premier para conseguir la mejor oferta para venderle este verano. El club parisino ha hablado con Liverpool, Chelsea y Manchester United, pero no ha contactado con el Real Madrid, que aguarda noticias del PSG para saber si quieren de verdad negociar su traspaso.

Una semana después de su carta-bomba, el caso Mbappé sigue estancado, especialmente para un Real Madrid que contempla en la distancia los acontecimientos mientras espera una llamada del PSG que aún no se ha producido. En la cúpula de Valdebebas no varían su hoja de ruta y no harán ningún movimiento si no tienen noticias de París… o de Qatar. «Que llame el PSG», insisten en el club madridista.

En París, hartos de Mbappé y sus presiones, ya se han puesto manos a la obra para traspasar a su delantero después de que el jugador enviara por escrito la carta en la que renunciaba a ejercer su cláusula unilateral de renovación hasta 2025. Emisarios que han actuado en nombre de los dueños qataríes del PSG han contactado con responsables de Liverpool, Chelsea y Manchester United para poner sobre la mesa la opción de traspasar a Mbappé.

El Madrid ni se inmuta con Mbappé

De momento, Kylian sigue enrocado en su idea de cumplir su contrato en París, que termina en junio del año que viene. Mbappé llegó incluso llegó a deslizar la opción de renovar al decir este domingo que en un año «pueden pasar muchas cosas». Bajo estas declaraciones subyace la intención del futbolista de calmar los ánimos con los hinchas más radicales del PSG y, de paso, asegurarse cobrar los 170 millones en bonus que se llevaría si completa la próxima temporada.

En el Real Madrid están tranquilos con el caso Mbappé. Conocían desde el mes de marzo, tal como adelantó OKDIARIO, la decisión del futbolista de no renovar con el PSG pero también están convencidos de que su traspaso este verano va a ser «imposible». Como le dijo Florentino Pérez a un aficionado, «Mbappé sí, pero no este año».