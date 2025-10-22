El próximo rival de Topuria odia al Real Madrid: «Daré una paliza al falso aficionado en el Bernabéu»

Ilia Topuria cuenta los días para conocer a su próximo rival en la UFC, con el que se jugará el cinturón de campeón conseguido el pasado 29 de junio al derrotar a Charles Oliveira. Mientras tanto, su más posible oponente, Paddy Pimblett calienta ese futuro combate tachando al hispano-georgiano de «falso aficionado del Real Madrid», amenazándole además de que le dará «una paliza» en el Santiago Bernabéu.

Topuria ha reflejado en múltiples ocasiones su madridismo y también su deseo por pelear en el estadio del equipo blanco, pero este luchador británico ha puesto en duda sus colores. Pimblett es aficionado confeso del Liverpool y tiene clavadas las dos finales perdidas contra el Real Madrid, tanto que identifica a Xabi Alonso como una «leyenda» del club inglés y no del madridista.

Y no sólo se quedó ahí, también le tacha de no ser español: «El pobre no es español. Dejemos eso claro desde el principio. ¿Me entiendes? Es alemán. Finge ser georgiano y español para conseguir más fans, cuando en realidad nació en Alemania. Es alemán». Pimblett afirmó que vendría a España para esta pelea que ansía contra Topuria: «Iré a cualquier lugar. Iré a pelear con él en su jardín trasero. No me importa. Sólo quiero pelear con él. Quiero quitarle ese cinturón. Y quiero hacerle daño».

Y cuando en su entrevista con Marca le mencionan el Bernabéu, Pimblett empieza a desvariar: «Oh, el Bernabéu, sí. Es curioso que todo el mundo se lo tomara al pie de la letra, como decía, el Bernabéu es un agujero de mierda. El Bernabéu es un estadio bonito, ¿sabes lo que quiero decir? Pero para mí, como es su patio trasero, es un agujero de mierda, ¿entiendes lo que quiero decir? Es como una metáfora».

El rival de Topuria odia al Real Madrid

«Iré al Bernabéu y le daré un puñetazo en la cara en el campo y luego golpearé a la mitad del equipo si es necesario, pero me llevaré el cinturón a casa. Es que no me gusta el Real Madrid tal y como es. Hemos perdido dos finales de la Champions contra ellos. Así que no me gusta el Real Madrid tal y como es», añadió, desvelando el motivo de su odio al equipo blanco.

«Así que poder ir a ese estadio y darle una paliza a su falso aficionado, porque no es aficionado del Madrid. Ni siquiera es de Madrid. Ni siquiera es de España. Es de Benidorm. Así que no es aficionado del Madrid. Solo se ha subido al carro para conseguir más aficionados y más seguidores. Es falso», continúa atacando.