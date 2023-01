Problema lateral en el Real Madrid.

Carlo Ancelotti tiene un problema muy serio con los laterales. En estos momentos, por la derecha tiene lesionado a Carvajal y Lucas Vázquez, mientras que por la izquierda Mendy, el único especialista, sufrió una dolencia en el isquio de la pierna izquierda durante el derbi de Copa del Rey que enfrentó a Real Madrid y Atlético de Madrid en el estadio Santiago Bernabéu. En el minuto 39 cayó al césped y tuvo que dejar el encuentro antes de lo deseado, generando un problema serio para los próximos partidos.

Ancelotti tendrá que confiar en el físico de Nacho Fernández y en Álvaro Odriozola para los próximos encuentros del Real Madrid. El canterano está jugando de lateral derecho, pero ante la Real Sociedad el entrenador italiano deberá decidir si le mantiene en el costado diestro, apostando por Camavinga como lateral zurdo, o da entrada al vasco cambiando de banda al de Alcalá. Haga lo que haga, será una solución de emergencia que espera que se empieza a resolver contra el Valencia el próximo jueves.

Al primer que recuperará Ancelotti es a David Alaba, que tiene opciones de estar en la lista de convocados para el duelo contra la Real Sociedad, aunque no será titular. Con el regreso del austriaco, el costado zurdo volvería a estar cubierto, manteniendo a Nacho en el lateral diestro. No obstante, no será hasta el Mundial de Clubes cuando la defensa comience a recuperar efectivos.

El objetivo de Dani Carvajal y Lucas Vázquez es estar listos para el Mundial de Clubes que se celebrará en Rabat. En ese momento, la defensa madridista ya será mucho más reconocible. El que tendrá que esperar más será Mendy, que tiene complicado llegar a la ida de octavos de final de la Champions contra el Liverpool, que se celebrará en Anfield. Mientras, Ancelotti tendrá que ir adaptándose y rezar para que no se lesione ningún zaguero más.