Primera reacción de Simeone tras la eliminación en Champions: pide a la afición del Atlético que cante

El Atlético se quedó con los méritos y el Madrid con la gloria. Los rojiblancos empujaron, igualaron la eliminatoria y dejaron en K.O técnico Pero… ¿En cuantas batallas de Champions parecía tumbado y de cuantas se ha levantado el equipo blanco? Pues eso. Aguantó, aguantó y volvió a aguantar. Y Julián Álvarez, que había hecho todo bien, se resbaló y tocó dos veces el balón. La diosa fortuna volvió a ser esquivo a un valiente equipo de Simeone.

Fue el final. A cuartos el Madrid y a casa el Atlético. Jarro de agua fría para los rojiblancos tras un partido coral que rozó la perfección. El ánimo rojiblanco se hundió en la grada y sobre el césped. Sólo rasgó la atmósfera un Simeone que pedía a su afición que se viniera arriba, que cantara. Les venía a decir que estuvieran orgullosos de sus jugadores.

Después, en rueda de prensa, verbalizó su sentir sobre el terreno de juego. «Hicimos un partido increíble. Con mucha fuerza, energía y esfuerzo. Jugamos en equipo. Cuando Julián apoya el pie y patea, la pelota no se mueve un poquito. Nunca vi un penalti que llamaran al VAR. Quiero creer que habrán visto que la tocó dos veces», aseguró Simeone, que también se dirigió a los aficionados.

«La gente se va con el dolor de quedar eliminados, pero sabiendo que su equipo dejó todo. Hay dos maneras de irse a dormir. Una que es pensando que no pudimos competir y hacer lo que queríamos hacer. Y otras que es pensando que se dio todo. Y este equipo dio todo. Fue un día muy bonito. Desgraciadamente no nos tocó seguir en esta competición, pero me voy en paz», declaró.

La vorágine del calendario no para y cita ahora al Atlético con el Barcelona en un partido clave por la Liga. «Está claro que cuando uno queda eliminado de esta manera no es fácil digerirlo. Tenemos un gran partido el fin de semana. Llegaremos cansados y golpeados. Competimos en los dos partidos como había que competir», explicó Simeone.