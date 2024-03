La prensa brasileña alucina con Endrick y lo pone a la altura de Pelé

Brasil tiene nuevo ídolo y ese no es otro que Endrick. El próximo jugador del Real Madrid resolvió el encuentro amistoso que disputó la canarinha frente a Inglaterra en Wembley con un tanto en el último tramo del partido a pesar de no partir como titular. Su debut como goleador con la selección absoluta quedará para la historia no solo por el escenario en el que se produjo sino porque convirtió a la joven perla en el cuarto futbolista más joven en ver puerta con el combinado nacional en la historia de Brasil, lo que ha desatado el optimismo en la prensa.

Los periódicos brasileños se han deshecho en elogios hacia el próximo fichaje del Real Madrid tras su actuación ante Inglaterra. O Globo, uno de los diarios más prestigiosos del país, lleva en portada: «Endrick marca y la selección vence en el estreno de Dorival Júnior». Titulares como «Un espectáculo», «Endrick se muestra a Europa», «Un delantero diferente» o «Toda Brasil marca con Endrick» inundan los kioskos de Brasil este domingo, lo que muestra una idea del gran impacto que ha generado la irrupción de Endrick en la canarinha.

Endrick, además, ha entrado en el olimpo de la precocidad compartiendo cartel con leyendas cariocas como Pelé -que anotó con 16 años y ocho meses-, Edú (que solo tardó dos meses más que el considerado mejor jugador de todos los tiempos) y Ronaldo Nazario, que completa el podio al lograr marcar con un mes menos que Endrick. Por tanto, a sus 17 años y ocho meses, el aún futbolista del Palmeiras se ha convertido en el nuevo ídolo de todo el país, tal y como demuestran las portadas de la prensa brasileña de hoy.

El partido de Wembley era especial para Brasil por varios motivos. El principal es que era considerado como el inicio de una nueva era. La etapa de Dorival Júnior al frente de la pentacampeona del mundo comenzaba con un rival de tronío y un escenario que es todo un símbolo para el mundo del fútbol. Los constantes titubeos de la selección carioca en los últimos tiempos con constantes eliminaciones en los torneos que ha disputado han provocado que la afición entre en una especie de depresión de la que, gracias al gol de Endrick, ya ha comenzado a salir.

Endrick, la esperanza carioca

Todas las esperanzas para el futuro de la selección están depositadas en Vinicius, Rodrygo y Endrick. Jugadores talentosos, jóvenes y determinantes que están llamados a liderar al equipo y a devolverlo al sitio que históricamente le pertenece a Brasil. Los tres madridistas han demostrado ante Inglaterra que están capacitados para ganar a cualquier selección del mundo.

Endrick, que no apareció en el once inicial, saltó al campo en el minuto 70 sustituyendo al que será su compañero en el Real Madrid a partir de julio, Rodrygo Goes. Un balón en profundidad hacia la carrera de Vinicius dejó al delantero blanco delante de Pickford y, aunque no pudo concretar la definición, apareció Endrick para empujar el balón tras haber acompañado la jugada de forma sensacional. La celebración del futbolista de 17 años, llena de emoción y alegría, refleja lo que significaba para él anotar el primer gol con la selección y también lo necesaria que era para Brasil una victoria ante una de las mejores selecciones del mundo.