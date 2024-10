Las posibles fechas del Valencia-Real Madrid

España está de luto. Varias zonas del país se han visto trágicamente afectadas por la DANA. Castilla La Mancha, Andalucía… pero la parte más tocada sigue siendo la Comunidad Valenciana. Si Valencia capital no ha sufrido daños mayores, sus alrededores sí. A esas horas, se cuentan 95 fallecidos confirmados y las búsquedas se han reanudado este jueves por la mañana. Esta catástrofe natural provoca entonces la cancelación del Valencia-Real Madrid de este sábado en Mestalla. El encuentro se pospondrá y puede que se dispute 2025, debido al extenso calendario que poseen los blancos.

Este miércoles, debido a los terribles sucesos ocasionados por la DANA, el Valencia, primero, pidió a la Real Federación Española de Fútbol el aplazamiento de su partido de Copa del Rey frente al Parla. Naturalmente, se entendió la situación y también se canceló el encuentro entre el Pontevedra y el Levante. Unas horas más tarde, la RFEF aplazó todos los encuentros que se disputaban este fin de semana en la Comunidad Valenciana. El Real Madrid también había anticipado el caso y, desde el primer momento, el club blanco comunicó que «no pondría ninguna oposición» si el encuentro de este sábado se viese pospuesto.

Posteriormente, LaLiga también tomó medidas. «Ante la situación actual sufrida en España por la DANA que ha ocasionado numerosas víctimas y damnificados, con especial afección en la Comunidad Valenciana, la RFEF ha recibido, por parte de LaLiga y a petición de los clubes, el aplazamiento de los encuentros de la jornada 12 de Primera División y de la jornada 13 de Segunda que debían jugarse en la Comunidad Valenciana durante este fin de semana: Villarreal CF-Rayo Vallecano, Valencia CF-Real Madrid, CD Castellón-RC Ferrol, CD Eldense-SD Huesca y Levante UD-Málaga CF», expresaba la Real Federación Española de Fútbol este miércoles por la noche.

El Real Madrid no tendrá suspiro estos próximos meses. Técnicamente hastsa 2025, no hay un solo hueco para colocar el partido de la duodécima jornada del campeonato. Entre Champions, Copa del Rey, Liga, el calendario no juega a favor de los madridistas. Algunos sondearon en este final de año se sondearon, entre el 17 y 19 de diciembre. Sin embargo, los de Concha Espina tienen la final de la Intercontinental el día 18, en Catar.

Todo dependerá del desempeño de ambos clubes. Si por ejemplo, el Valencia sufriese una eliminación pronta en Copa del Rey, ambos podrían verse en la primera semana de diciembre al no tener partidos entre semana un Real Madrid que en esa fecha no habrá entrado en competición en el torneo del KO. De no ser así, tendríamos que irnos a un 2025 que tampoco es sencillo de encajar.

Por ahora, varias fechas están encima de la mesa. El 11 y el 13 o el 18 y el 20 de febrero de 2025 pueden ser consideradas como opciones. Eso sí, a una sola condición. Con el nuevo formato de la Champions League, aquellos días serían para disputar el nuevo sistema de play-offs que impone la competición. Por ahora, los de Chamartín están en estos puestos viéndose obligados a jugar los dieciseisavos, por lo cual esos días quedarían invalidados.

Si esto ocurriese, el partido tendría que posponerse hasta el mes de mayo de seguir en competición los clubes. El escenario cambiaría en esas latitudes por completo. Tanto el Real Madrid como el Valencia podrían jugarse un título, o el descenso (viendo las circunstancias actuales de los che). El duelo se pospondría hasta casi el final de la temporada, después de la jornada 37, en la semana del 20 al 22 de mayo. Estas fechas tan distantes dependerán del progreso de ambos equipos en sus respectivas competiciones no ligueras.