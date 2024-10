La Liga ha solicitado aplazar el encuentro que iba a enfrentar a Valencia y Real Madrid el próximo sábado en Mestalla por la DANA que ha azotado a la Comunidad Valencia en las últimas horas y que ha dejado un elevado número de víctimas mortales. La Generalitat ha instado a que no se disputen competiciones en la Comunidad Valenciana durante los tres días de luto, lo que ha llevado al organismo presidido por Javier Tebas a acceder a la petición del club valencianista. Falta la confirmación oficial de la RFEF, que llegará en las próximas horas.

Además, la Liga ha pedido que se aplacen todos los partidos que se jugarán en la Comunidad Valenciana tanto en Primera como en Segunda. Esto incluiría el Villarreal-Rayo, el Castellón-Racing de Ferrol, el Eldense-Huesca y el Levante-Málaga.

Sólo falta la confirmación oficial de la RFEF, que debería llegar en las próximas horas. Los jueces de Competición serán los encargados de resolver esta petición. Un mero trámite y formalismo, como apuntan desde Las Rozas, pero que debe hacerse para que el aplazamiento sea oficial. Por tanto, todos los encuentros arriba señalados, así como los de liga femenina y de competiciones no profesionales que se disputen en la Comunidad Valenciana, serán suspendidos y reubicados en el calendario.

Hay que recordar que el Valencia pidió de manera oficial a la Liga el aplazamiento en la tarde del miércoles. El Real Madrid en todo momento se ha puesto a disposición del conjunto valenciano e iba a ver con buenos ojos cualquier decisión, por lo que apoya a los de Rubén Baraja en su decisión de no jugar este encuentro el próximo sábado. La Liga, tras estudiarlo detenidamente, ha optado también por el aplazamiento.

El Real Madrid fue uno de los primeros en pronunciarse al ver lo ocurrido en la Comunidad de Valencia. «El Real Madrid C. F., su presidente y su Junta Directiva quieren expresar sus condolencias a los familiares y seres queridos de las personas fallecidas por el temporal que están sufriendo muchas zonas de nuestro país», rezaba el comunicado de la entidad madridista.

Un calendario aún más complicado

Este aplazamiento, necesario y humano, ya que el fútbol en estos momentos es lo de menos, aprieta aún más un calendario muy congestionado. El Real Madrid, que esta temporada afronta siete competiciones -la Supercopa de Europa ya se ha disputado- es el equipo más afectado por la exagerada carga de partidos.

Si el Valencia gana al Parla en la Copa del Rey, un partido que también se ha tenido que aplazar y se celebrará el próximo 6 de noviembre, no habrá forma de que este partido se pueda jugar antes de que finalice 2024. Y es que, el Real Madrid sólo tendrá una semana libre de partidos entresemana, la primera del mes de diciembre, y los de Baraja jugarían Copa si pasan de ronda. Si caen eliminados, en esta semana se podría disputar este encuentro.

Si el partido no se juega en este 2024, el calendario no tendría espacio hasta el mes de febrero, eso si el Real Madrid no disputa ronde preliminar a octavos de final de la Champions. En ese caso, la semana del 12 al 19 de febrero opositaría a albergar la jornada liguera. También se podría esperar a ver si ambos equipos caen eliminados pronto en la Copa del Rey. La catástrofe de la DANA vuelve a reflejar el embrollo de un calendario sobrecargado que apunta a terminar con la gallina de los huevos de oro del fútbol, cuya muerte de éxito cada vez se aproxima más.

Comunicado de la Liga

Ante la situación actual sufrida en España por la DANA que ha ocasionado numerosas víctimas y damnificados, con especial afección en la Comunidad Valenciana, LALIGA, a petición los Clubes, ha solicitado a la RFEF el aplazamiento de los encuentros de la jornada 12 de LALIGA EA SPORTS y de la jornada 13 de LALIGA HYPERMOTION que debían jugarse en la Comunidad Valenciana durante este fin de semana: Villarreal CF-Rayo Vallecano, Valencia CF-Real Madrid, CD Castellón-RC Ferrol, CD Eldense-SD Huesca y Levante UD-Málaga CF.

Asimismo, en el resto de los partidos de LALIGA EA SPORTS y LALIGA HYPERMOTION tendrá lugar un minuto de silencio, en memoria de las víctimas de la DANA. La institución muestra sus condolencias y las de todos los clubes y SAD’s del fútbol español a familiares y amigos de los damnificados, y expresa su solidaridad con los familiares de las víctimas y los desaparecidos. Asimismo, colabora en la máxima difusión del teléfono habilitado para la atención a familiares de personas desaparecidas: 900 365 112.