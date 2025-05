Tote, ex jugador del Real Madrid, ha protagonizado una polémica en las redes sociales con la extrema izquierda por criticar la actitud de Lamine Yamal en algunos partidos con el Barcelona. Jorge López Marco, conocido futbolísticamente como ‘Tote’, reprochó que el joven futbolista culé tenga gestos como ir con unas gafas de sol a saludar al Rey tras ganar la Copa en Sevilla.

«En mi época, Fernando Redondo o Hierro… Tú subes con unas gafas brillantes a un palco a dar la mano al rey y te dicen ‘¿Dónde vas tú?’. No te lo permitían», comentó Tote sobre Lamine Yamal. El ex futbolista del Real Madrid se refería a lo que hizo el jugador del Barcelona en la ceremonia de entrega de medallas en la final de Copa. Lamine subió al palco del estadio de La Cartuja con unas gafas de sol y con ellas puestas saludó al Rey Felipe.

Esas palabras no gustaron mucho a tuiteros de extrema izquierda que suelen llamar la atención criticando a otros. Es el caso de Fonsi Loaiza, que rajó de Tote por esta opinión sobre Lamine Yamal. «Este es el mediocre de Tote, canterano del Real Madrid. Posó con símbolos nazis de Ultras Sur y es seguidor de Desokupa. Fue uno de los futbolistas señalados por la trama de amaño de partidos. Ataca a Lamine Yamal por llevar gafas de colores ante el monarca Felipe VI», escribió este radical de extrema izquierda.

Este es el mediocre de Tote, canterano del Real Madrid. Posó con símbolos nazis de Ultras Sur y es seguidor de Desokupa. Fue uno de los futbolistas señalados por la trama de amaño de partidos. Ataca a Lamine Yamal por llevar gafas de colores ante el monarca Felipe VI. https://t.co/ESANHMUaZ9 — Fonsi Loaiza (@FonsiLoaiza) May 7, 2025

Con todo ello se formó una polémica en las redes sociales, en las que Tote contestó a Loaiza y se enzarzaron con insultos personales. Además, el ex jugador del Real Madrid, se lamentó por recordar «la cantidad de subnormales que hay en esta red social».

La crítica de Tote a Lamine Yamal

Sobre este asunto con Lamine Yamal, Tote continuó con su crítica en una entrevista en El Desmarque: «No me gusta ese chico en este tipo de cosas. En mi época eso no te lo permitían. ¿Subir a dar la mano al Rey al palco con unas gafas brillantes? Fernando Redondo o Fernando Hierro no lo permitían. Entiendo que tiene 17 años y que tiene un talento espectacular».

«En la vida hay jerarquías, a los jóvenes de ahora les falta calle y alma», añadió Tote para explicar que por mucho que sea muy bueno, Lamine se tiene que comportar en el vestuario como lo que es, un joven. Para él, la filosofía de un jugador que acaba de llegar es clara: «Observar, saber escuchar y hablar poco».

Además, el ex futbolista, que estuvo en la cantera del Real Madrid y militó en dos etapas diferentes en el primer equipo blanco, especificó que Lamine Yamal «tiene que tener gente al lado que le diga que eso no está bien». «Hay códigos que no se pueden pasar. Es verdad que cuando termina el partido da la mano a todos los jugadores del Madrid y entiendo que un niño se puede equivocar. Lo que no entiendo es que el cuerpo técnico de 20 personas o los capitanes y que nadie le diga ‘fuera las gafas’», añadió Tote.