Pochettino: «No sé lo que va a pasar con Mbappé, no sabemos nada»

Mauricio Pochettino, entrenador del Paris Saint Germain, habló sobre el futuro de Kylian Mbappé, quien este fin de semana comunicará su decisión. «¿Deseo? Que Kylian se quede en el PSG muchos años», indicó el técnico argentino sobre un jugador que probablemente no entrene la próxima temporada.

«No sé lo que va a pasar. Si se pronunciará él, el club o quién, no sabemos nada. Estamos a la expectativa», dijo el entrenador sobre el futuro de un Mbappé que acaba contrato el 30 de junio. «Hay jugadores que termina contrato y ya se verá. Espero que mañana sea un día para disfrutar del décimo título de la Ligue 1. Hay varios eventos previstos en el partido de mañana», dijo Pochettino.

«No conozco la decisión de Mbappé. Es un tema personal de Kylian con el club. Si tengo la información no soy el indicado para hacer una declaración. Les toca a club y jugador», añadió el técnico sobre el tema que tiene paralizado al fútbol europeo.

Además, Pochettino quiso dejar clara que su voluntad es continuar en la entidad parisina, aunque los resultados no hayan sido los esperados. «Tengo un año más de contrato, no veo por qué no tengo que estar aquí el año que viene», dijo. Al mismo tiempo, reconoció que «la Champions se ha vuelto una obsesión para este club. Ojalá podamos lograrlo».

La situación de Mbappé sigue sin estar clara después de que en las últimas horas se haya reunido con la directiva del Paris Saint Germain. El delantero nunca ocultó su voluntad de jugar en el Real Madrid, pero ahora todo podría haber cambiado por una oferta económica mareante del equipo francés.