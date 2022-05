En el Real Madrid existe cierto malestar con el culebrón Kylian Mbappé. La entidad madridista no entiende el motivo por el que se está retrasando tanto el esperado anuncio sobre el futuro del todavía delantero del París Saint Germain. En Concha Espina consideran que no es buena señal que aún no se haya pronunciado y que tenga a todas las partes en vilo hasta el último momento. El club ha sido claro con el entorno del jugador sobre las claves del contrato, después de que esta semana la madre del futbolista haya intentado elevar las cifras.

«Todos pensamos en la Decimocuarta», respondía Carlo Ancelotti ante las incesantes preguntas en referencia a la posible llegada de Kylian Mbappé. En el Real Madrid, a una semana de la disputa de la final de la Champions League ante el Liverpool en París, el principal foco está puesto en luchar por poner la guinda a la temporada, si bien tampoco se pierde de vista todo lo que concierne al delantero del París Saint Germain, pretendido por los blancos y que está a punto de anunciar su decisión.

Todo apunta a que el gran anuncio llegará este domingo, momento en el que Kylian Mbappé anunciará al mundo cuál es su voluntad. Un suspense que se ha intensificado en los últimos días y que está está generando cierto malestar en el club madridista. En el Real Madrid no entienden el motivo por el que se está demorando tanto el anuncio del de Bondy, conocido su deseo de enrolarse en las filas del conjunto blanco. El hecho de que todavía no se haya pronunciado provoca ciertas dudas sobre que mantenga su palabra, con el PSG dispuesto a ofrecerle todo lo que pida con tal de evitar su salida.

En el club blanco se preguntan si la demora no responde a un cambio de parecer en Kylian Mbappé, especialmente después de que esta semana, tal como desveló en exclusiva OKDIARIO, el jugador y su entorno hubieran pedido al Real Madrid mejorar su oferta. El delantero del PSG quería mejorar el acuerdo al que ya había llegado para equipararlo a la nueva propuesta de los parisinos, obteniendo una negativa por respuesta por parte de los blancos.

Negociación más adelante

En el Real Madrid no están dispuestos a tocar los puntos en los que ya se habían puesto de acuerdo club y jugador. La más reticente a la hora de firmar el fichaje es la madre del futbolista Fayza Lamari y su abogada Delphine Verheyden, que está intentando sacar el mayor rédito al traspaso de su hijo. De hecho, esta semana se reunía con el París Saint Germain para escuchar una nueva propuesta por parte de los parisinos.

El Real Madrid ha intentado transmitirle a la madre de Mbappé que sí están dispuestos a revisar las cifras del contrato de Kylian Mbappé, pero una vez aterrice en el conjunto blanco y en base a su rendimiento. Si el primer año el delantero de Bondy es clave sobre el césped, sí habría reunión en los despachos para revisar al alza los términos del contrato.

Por otro lado, en la plantilla del Real Madrid también empiezan a estar cansados del caso Mbappé. Los pesos fuertes del vestuario no entienden que se le esté dando tanto bombo al asunto en un momento clave para los blancos, que en unos días lucharán por añadir una Champions League más a las vitrinas del Santiago Bernabéu.