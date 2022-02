Pochettino: «Mbappé tomará una decisión después de la eliminatoria»

Mauricio Pochettino se ha pronunciado sobre el futuro de Kylian Mbappé, en vísperas a la eliminatoria de octavos de final de la Champions League que enfrentará al PSG contra el Real Madrid. El entrenador argentino no ha querido mojarse sobre las opciones que tiene el futbolista de recalar en el conjunto blanco, aunque le ha situado como uno de los cinco mejores jugadores del mundo, además de afirmar que la decisión final del atacante no dependerá de lo que suceda en la eliminatoria.

El técnico del PSG considera que «una decisión tan importante no pasa por un partido». «Es un chico inteligente, maduro, con facilidad de análisis. Con gente que le aconseja de la mejor manera. Lo veo tranquilo, centrado en hacerlo lo mejor posible para el PSG y tomará una decisión después de la eliminatoria», ha añadido acerca del futuro del futbolista pretendido por el Real Madrid.

El devenir de Mbappé a partir de junio ha quedado en el aire después de las declaraciones que pronunció tras el último encuentro de los parisinos. A falta de poco más de una semana para el primer asalto en París, Kylian quiso mantener una distancia prudente respecto a los blancos, al igual que ahora su entrenador. Pochettino ha deseado que «esté toda su carrera en el PSG», al considerar que «es un jugador top cinco mundial» y que «sería una buena noticia para el club».

Pero el argentino ha querido valorar también el lado más personal del futbolista, al que ha calificado como «un descubrimiento humano increíble», pese a su juventud: «Tiene un entendimiento y una empatía increíble. Además que el idioma ha ayudado, porque habla inglés y español y eso da mucha cercanía. Tiene un carisma excepcional, desprende energía increíble y mucha cercanía, con unos grandes valores que le rigen».

Pero Pochettino no sólo se ha pronunciado acerca del futuro del francés. En una entrevista concedida al Larguero, también ha hablado del momento que vive Messi, ha dejado en el aire la presencia de Neymar y se ha pronunciado acerca de los rumores que sitúan a Zinedine Zidane en el banquillo del Parque de los Príncipes.

Messi

«Es un genio. Fuera de lo común. Es de esos jugadores que salen cada 100 años. Todo lo que ha aportado al equipo es increíble, más allá de las circunstancias que le han perjudicado desde que ha llegado. Está en su plenitud, en su mejor momento y llega a estos meses decisivos en su mejor momento y no tengo dudas de que va a mostrar su mejor versión. Él quiere competir, es su gen, es un animal competitivo que quiere ganar todo. No tengo dudas de que va a querer ganar y desea ganar, porque lo lleva en el ADN»

Neymar

«Puede que esté o puede que no. Está siendo fantástica su evolución y lo veo cerca de volver al grupo. Los próximos días serán clave para saber si estará envuelto en el partido. El talento y la magia de Neymar es evidente. Constantemente genera situaciones inesperadas y esa magia que a su mejor nivel físico la transmite en el campo»

Ramos

«Sergio ha sufrido algunas recaídas cuando parecía que podría enganchar un periodo de competición bueno. Veremos a ver si llega al martes y, si no, esperemos contar con él en la vuelta. Está transmitiendo su experiencia cosechada en el Real Madrid. Lo vive con tremenda pasión y trabaja al máximo».

Gestión del grupo

«Nada es fácil para ningún entrenador. Muchas veces hablamos de que cualquier jugador no le gusta salir y se enfada. Estamos hablando de los genios del fútbol. La humildad y el compromiso que tienen para estar al servicio del equipo te pone contento porque no es fácil, pero no es tan complicado como la gente piensa.»

Benzema

«Prestamos atención al rival pero no somos obsesivos. El Real Madrid, por historia y fuerza como club, es un rival que hay que respetar siempre, más allá de los jugadores que haya sobre el campo. Pero sí que Benzema es extraordinario y no es lo mismo cuando está que cuando no, más allá de que por plantilla lo pueden gestionar»

¿Cabe en el PSG?

«Se puede jugar mucho a la Play Station, pero todos caben, aunque el equilibrio lleva tiempo»

Críticas en Francia

«Cuando tenemos rueda de prensa hay buena relación. Mirando para atrás el entrenador del PSG es un blanco perfecto. Cuando miro Tuchel, Emery, Ancelotti… es la parte más débil. La parte más fácil de criticar o de cargar con la situación»

Zidane

«No me toca decidir, pero es un gran entrenador que ya lo demostró en el Real Madrid y puede entrenar a cualquier equipo en el mundo. No es una pregunta para mí, es para el director deportivo o el presidente. No me molestan los rumores, con Zidane en el Madrid los había. Cuando aceptamos el cargo, aceptamos todo lo que hay»

Banquillo del Madrid

«Voy paso a paso como Simeone. Hay que disfrutar de los momentos. No podemos pensar en lo que va a venir. Hay que estar enfocado y el fútbol nos llevará donde quiera. Somos responsables de hacerlo lo mejor posible y de dar el cien por cien del club en el que estamos trabajando. Ahora, es el PSG, en darle las alegrías que nuestra gente está esperando»