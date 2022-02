Mauricio Pochettino, que ya sabe que no seguirá en el PSG la próxima temporada, ha dado largas a la oferta del Manchester United por si recibe una propuesta del Real Madrid a final de temporada. El entrenador argentino siempre ha soñado con entrenar al conjunto blanco y esperará todo lo posible a una posible llamada desde el Bernabéu. Por ello no quiere tener nada apalabrado con el equipo de Old Trafford.

No es la primera vez que los caminos de Mauricio Pochettino y el Real Madrid se cruzan. El técnico argentino, que se verá las caras esta noche en el Parque de los Príncipes frente al equipo blanco, estuvo a punto de sentarse en el banquillo del Bernabéu en el verano de 2018 después de la espantada de Zidane. Entonces fue Daniel Levy, presidente del Tottenham, el que se cerró en banda a dejarle salir, así que el Real Madrid se quedó compuesto y sin Poche.

El entrenador del PSG tiene las horas, los días o los meses contados en París y lo sabe. El club parisino tiene apalabrada la llegada de Zidane para la próxima temporada y Pochettino se irá por la puerta grande si gana la Champions o por la puerta de atrás si el club amparado por el estado de Qatar se queda otra vez en el camino de la orejona.

Poche tiene una oferta en firme del Manchester United, que también ha querido fichar a Zidane, y al técnico argentino le tienta dirigir a los red devils, pero sabe que el tren del Real Madrid podría volver a parar en su estación este verano y no está dispuesto a perderlo otra vez.

Pochettino y el tren del Madrid

Pochettino es un entrenador que cuenta con la unanimidad de la cúpula del Real Madrid desde Florentino Pérez hasta el último de sus directivos. El argentino es un viejo deseo del presidente blanco, que le sigue de cerca desde que dirigía al Espanyol. Gusta su carácter, su liderazgo y su fútbol intenso y moderno.

De momento, el Real Madrid no se plantea la sustitución de Ancelotti, que firmó por tres temporadas el verano pasado. Sin embargo, ya hay algunas voces que comienzan a señalar a Carletto por la gestión de una plantilla que ha provocado una excesiva carga de minutos a futbolistas como Alaba, Casemiro, Kroos, Modric, Vinicius y Benzema… y este último lo ha acabado pagando en forma de lesión.

Si Ancelotti no la pifia en la Liga y el Real Madrid termina levantando el campeonato, tendrá asegurada su continuidad la próxima temporada, aunque una eliminación en Champions frente al PSG desataría una nueva mini-crisis en el equipo blanco, donde cada derrota es un drama.

En el club no gustó la eliminación copera en San Mamés porque consideran que el doblete estaba «más a mano que nunca», pero también Florentino Pérez es consciente de que Carletto le asegura la paz en el vestuario y un cierto consenso mediático en que su experiencia le da para aguantar un cargo que a veces es una silla eléctrica.