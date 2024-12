La plenitud de Rodrygo

Vallecas fue la confirmación de que Rodrygo Goes vuelve por sus fueros. Sí, no ha sido una temporada sencilla para el brasileño hasta el momento. Dos lesiones musculares no le han permitido encontrar la regularidad, pero ante el Rayo Vallecano por fin pudo brillar como antaño. Como mejor sabe hacerlo. Se echó el equipo a sus espaldas y tiró del pesado carro madridista cuando más complicada estaban las cosas. Dio una asistencia para empatar e hizo el 2-3, aunque minutos después Isi se aprovechó de la debilidad de la zaga madridista para volver a batir a Courtois en el 3-3 definitivo.

Los que rodean a Rodrygo destacan que está recuperando la alegría. Las lágrimas de impotencia cuando fue cambiado ante Osasuna por una nueva lesión hicieron mella en su entorno y entre sus compañeros, pero, como acostumbra, ha vuelto a levantar el vuelo. «Está al cien por cien física y mentalmente», asegura los que mejor conocen al delantero del Real Madrid.

Y es que, Rodrygo ha trabajado mucho para volver a sentirse bien. Es un jugador capital para Ancelotti por ese trabajo silencioso que hace dentro del terreno de juego, pero que también le desgasta notablemente en lo físico. De los atacantes del Real Madrid, es el que más kilómetros recorre hacia atrás para defender, ya que Vinicius y Mbappé, por orden del italiano o no, parece que están liberados de esa faceta. Obviamente, esto le lastra y le quita lucidez ofensiva, pero el preparador trasalpino lo valora enormemente.

También valora Ancelotti su facilidad para adaptarse a cualquier posición. Sí, Rodrygo es de izquierdas y no hablamos de política. Es feliz cuando cae por el costado zurdo, pero también sabe que para que eso suceda no tiene que coincidir en el espacio-tiempo del terreno de juego Mbappé y Vinicius. Complicado. Por ejemplo, pasó en Vallecas durante más de una hora y se vio su calidad y desparpajo. Sin embargo, el brasileño, que lo que más ansía siempre es jugar, se adapta a hacerlo por la banda derecha. Incluso, si es necesario, por el centro, aunque, sin duda, es la posición del ataque que menos le convence.

Ahora, tiene una nueva oportunidad de levantar otro título como jugador del Real Madrid. Sería su decimotercer título como jugador del conjunto blanco con tan sólo 23 años. Un palmarés que impresiona y al que tratará de sumarle una Copa Intercontinental que para cualquier brasileño siempre es especial. Y es que, este tornero, en Sudamérica, tiene una importancia infinitamente mayor que en Europa.

La vida ordenada de Rodrygo

Rodrygo está regresando a su mejor nivel gracias, sobre todo, a la vida ordenada que tiene. Es tremendamente profesional y lo demuestra en el día a día. «Vive con un orden absoluto y le da muchísima importancia a la recuperación», asegura los que le ven trabajar en el día a día. Gracias a este trabajo fuera de Valdebebas, también está consiguiendo rendir muy por encima de lo que dicen los números en el Real Madrid.

Por todo esto, Rodrygo es un jugador muy importante para Ancelotti. Sabiendo que Vinicius y Mbappé son intocables, el brasileño también tiene esa categoría de jugador relevante que tan complicado es de lograr en una plantilla con tantísimos jugadores de nivel como la del conjunto blanco.