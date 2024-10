¿Es Piqué el nuevo Nostradamus? Predijo la goleada del Barcelona al Real Madrid

Gerard Piqué es sin duda el nuevo Nostradamus. Nadie podría imaginar que el ex futbolista acertaría el 0-4 que el Barcelona de Hansi Flick endosaría la noche de este sábado al Real Madrid en el Santiago Bernabéu, con los jóvenes de la Masía como auténticos protagonistas del Clásico.

El ex internacional con la Selección Española utilizó su competición, la King’s League, el sábado por la mañana para hacer un vídeo vaticinando el resultado del Clásico que se jugaría por la noche. Todos opinaron, del madridista Ibai Llanos al culé Gerard Romero, pero quien acertó de lleno el resultado, 0-4, fue, cómo no, Piqué.

El que anduvo flojo para acertarle al resultado del Barcelona – Real Madrid fue Gerard Piqué. 🇪🇸😳 pic.twitter.com/d7A3Y6er9f — TR SPORTS (@trsports_) October 26, 2024

Piqué dijo, no será un 0-5 que es mío, será un 0-4. «Dos (goles) de Lewandowski, Pedri y Gavi», afirmó el ex futbolista del Barcelona, en unas predicción que acertó a los dos tantos del delantero polaco y que no pudo ser del 100% porque los otros protagonistas fueron Lamine Yamal (al 77′) y Raphinha (al 84′).

Som únics. Mai podran ser com nosaltres. Amb tots els joves de la Masia. Quin recital. Quin orgull. ❤️ — Gerard Piqué (@3gerardpique) October 26, 2024

Tras finalizar el Clásico, Piqué aprovechó la goleada del Barcelona para dedicar un polémico comentario en las redes a su eterno rival, el Real Madrid. «Somos únicos. Nunca podrán ser como nosotros. Con todos los jóvenes de la Masia. Qué recital. Qué orgullo», escribió el ex futbolista culé.

Y es que la victoria culé en el Clásico se obtuvo en parte por la gran actuación de muchos de los canteranos del club como Lamine Yamal, Fermín López, Marc Casadó, Alejandro Balde, Pau Cubarsí, Iñaki Peña y Gavi. De hecho, Hansi Flick alineó a seis jugadores menores de 22 años en el once titular para el Clásico, confiando así en los mismos hombres que arrollaron al Bayern Múnich en Champions (4-1).