«Pedri es mejor que Zidane y Laudrup juntos»

Jota Jordi parece no cansarse de hacer el ridículo. Hace unas semanas las redes sociales recuperan un vídeo en el que se mofaba del Real Madrid por la posibilidad de que jugara y ganara la Europa League y el karma hizo de las suyas con el Barcelona ahora celebrando por todo lo alto el pase a octavos de la segunda competición continental.

Pero la cosa no queda ahí. Este domingo durante la retransmisión que en El Chiringuito hacen en Twitch de los partidos, el tertuliano del programa de Pedrerol desvarió de tal manera que comparó a Pedri con Zidane y Laudrup: «Te estás pasando, Pedri. Es mucho mejor que Zidane y Laudrup juntos. Qué festival de jugador, qué bonito es ver a Pedri en un campo de fútbol. ¿Zidane con 18 años donde estaba?».

🗞️»@Pedri es MEJOR que ZIDANE y LAUDRUP» 👉Las palabras de @jotajordi13 en #ChiringuitoLive durante el Barça-Athletic, en la portada de hoy. pic.twitter.com/A1a2MApYgs — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) February 28, 2022



En su afán por poner por las nubes al joven centrocampista canario del Barça, lo que precisamente le está haciendo no es un favor sino más bien lo contrario, pues decir que Pedri va a superar a leyendas como Zidane y Laudrup cuando lleva un par de temporadas en la élite puede ser un arma de doble filo para el jugador.

De otra manera pero en la misma línea habló Xavi de Pedri tras el partido y ensalzó al joven así: «Más allá del caño, que es un detalle, es cómo entiende el juego, cómo se va entre líneas, cómo se va a la espalda de los pivotes. Me recuerda mucho a Andrés Iniesta. Es una maravilla. No he visto muchos talentos así».