El parón sobrecarga sin piedad a cinco titulares del Real Madrid

El Real Madrid ya puede volver a la dinámica de grupo después de casi tres semanas de parón de selecciones. Los de José Mourinho afrontarán un mes clave de la temporada con un octubre cargado de partidos complicados con el Clásico en el horizonte. Después de sufrir las consecuencias de que algunos internacionales hayan tenido que volver lesionados, otros vuelven con una sobrecarga importante de minutos en varios titulares del conjunto blanco.

Los que menos han jugado son Kylian Mbappé y Bernardo Silva. El dato francés es engañoso, ya que se lesionó en el primer partido que jugó con Francia justo después de marcar a Bélgica. El caso del portugués es el que genera más alivio. Apenas jugó 7 minutos con Portugal y estará disponible para Mourinho desde el partido contra el Villarreal.

Le siguen de cerca dos de los tres españoles: Dean Huijsen y Carlos Espí (90′). El central volvió a una convocatoria con Luis de la Fuente y el delantero entró de última hora, aunque solo jugó con la sub-21 en su goleada ante San Marino. Después estarían Brahim (94′), Endrick (139′), Trent (180′) y Vinicius (192′), siendo este último el más preocupante, teniendo en cuenta que necesita estar más fresco que nunca para redimirse de su comienzo de temporada en Chamartín. Eso, sumado al extenso viaje que ha tenido que hacer con Brasil, hace que su proceso de recuperación sea uno de los prioritarios.

El Real Madrid paga las consecuencias

Desde ahí, hay seis futbolistas que han disputado más de 200 minutos con sus selecciones. Camavinga (204′), pese a que no goza de protagonismo en el conjunto blanco, sí ha sido una pieza importante para Zinedine Zidane con cuatro partidos jugados de cuatro, de los cuales dos los jugó prácticamente completos. Un rodaje que le ha servido para ganar impulso, pero que le deja una carga física que preocupa mirando su historial de lesiones.

Otro que irrumpe con fuerza con el paso de las semanas es Yan Diomande (209′). El extremo sigue siendo el líder de Costa de Marfil y volvió hace unos días a Valdebebas con el objetivo de convencer a Mourinho. Unos minutos que le ayudan a seguir peleando un puesto de titular. En el cuarto puesto ya estaría Arda Güler (270′), jugador estrella con Turquía. El mediocampista jugó tres partidos completos y, sumado a que es uno de los que más minutos sumaba en Chamartín, el otomano necesitará dosificar pensando en los partidos clave.

En el podio estarían Marc Cucurella (270′), Jude Bellingham (272′) y Dumfries (350′). El lateral español jugó tres de cuatro partidos completos con De la Fuente; el inglés disputó prácticamente todo con Tuchel; y el neerlandés fue titular fijo con Xavi Hernández. Un panorama que, a priori, no se ha pagado a corto plazo, pero que podría derivar estas semanas en un problema mayúsculo con el virus FIFA para Vinicius, Güler, Bellingham, Cucurella y Dumfries. Cinco titulares necesarios para comenzar la remontada del Real Madrid.