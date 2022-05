Padre Ancelotti

Carlo Ancelotti se ha reivindicado esta temporada, cuando pocos pensaban que podía hacerlo. Su regreso al Real Madrid fue una auténtica sorpresa, puesto que parecía que sus mejores días como entrenador habían pasado. Después de alejarse de los equipos top de Europa, volvió al Bernabéu con una cuenta pendiente, que saldó ayer con una goleada frente al Espanyol. El título de Liga confirma la buena labor que ha hecho el técnico al frente del vestuario, puesto que en una temporada con varios cambios sustanciales, la plantilla se ha unido más, si cabe.

No tenía una tarea sencilla el italiano en agosto. Zidane dejó el listón alto y, además de su marcha, se produjo la del líder indiscutible del vestuario, Sergio Ramos. Por si la salida de dos referentes de tal envergadura fuera poca, Varane se fue al United, provocando que los blancos tuvieran que rehacer el núcleo de su defensa. La ventaja con la que contaba Ancelotti residía en los veteranos de la plantilla. Todos le guardaban un cariño infinito, puesto que de su mano lograron la que fue la primera Champions para todos ellos.

Fue con la base de su anterior etapa con la que empezó a consolidar un equipo campeón, a la que debía sumar el talento de los jóvenes como Vinicius, Rodrygo, Valverde o Camavinga, además de tratar de recuperar a jugadores como Marcelo, Isco, Bale o Ceballos. De los primeros ha conseguido sacar su mejor versión, mientras que con el resto ha demostrado cómo volver a meterles en una dinámica positiva para hacer del vestuario una piña.

La relación con los jugadores no puede ser mejor, como se ha demostrado en la celebración del título, así como la implicación de todos ellos, independientemente de la participación que tengan. Sólo así se entienden los mensajes de jugadores como Isco y Bale tras la consecución de la Liga. Jugadores que no contaban para Zidane y que no acabaron nada bien con el francés, no han tenido la importancia esperada esta temporada, pero sí que han vuelto a sentirse integrados con el resto del grupo.

El malagueño reveló en sus redes que no ha «participado mucho», pero festejó por todo lo alto un triunfo fruto del «trabajo y la ilusión por mejorar y seguir ganando». En el caso del galés, la mano de Ancelotti ha sido fundamental para tratar de reconciliarse con el equipo. Bale se ha perdido citas importantes y, de hecho, no pudo estar en Cibeles, pero gracias al italiano ha superado su momento más complicado con el club. También se pronunció el de Cardiff, lamentando «no poder ser parte de la celebración», pero mostrándose «muy orgulloso del equipo».

Comunión con plantilla y afición

La felicidad de Ancelotti después de ganar la Liga se vio en los festejos. El italiano fue manteado por todo el equipo en el Bernabéu y ya en la visita a la Diosa cogió el micrófono y, como en los viejos tiempos, entonó unos cánticos ante el delirio de una afición entregada. El técnico disfrutó al máximo con sus jugadores, con los que compartió risas y abrazos a partes iguales, como revelan las imágenes con Benzema o con los jóvenes brasileños.

Además, ha conseguido meterse de nuevo al público en el bolsillo. Los exigentes seguidores del Real Madrid han borrado las dudas que había respecto a la figura del técnico cuando llegó, siete años después de su marcha. No es para menos, puesto que con un equipo, en principio, más débil que el del pasado año, ha logrado superar todas las expectativas, a la espera de lo que pueda suceder en Champions, donde ya ha avisado de que van a por todas.