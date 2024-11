La ‘operación central’ se atasca en el Real Madrid

El Real Madrid quiere un central. Necesita un central. Pero no está siendo sencillo. Como contó OKDIARIO, la entidad presidida por Florentino Pérez activó la ‘operación central’ el mismo día que se lesionó Dani Carvajal de gravedad. Una operación que cogió más fuerza y, sobre todo, necesidad, tras ver como Militao también decía adiós a la temporada con otra gravísima lesión de rodilla. Desde los despachos de Valdebebas están trabajando a destajo, pero por el momento la entidad madridista no encuentra lo que busca.

La realidad es que no es sencillo lo que busca el Real Madrid. Los baremos del club blanco son muy elevados. Buscan un central de adaptación inmediata, que no tenga un precio excesivo y que no sea especialmente mayor. En el club siguen diciendo que el ideal era Leny Yoro, pero el francés decidió irse al Manchester United y en el mercado de invierno parece complicado encontrar una pieza que encaje con todo lo que piden.

No obstante, desde el Real Madrid no se rinden por el momento y siguen peinando el mercado con varios nombres en la agenda. Uno de ellos, obviamente, es el de Aymeric Laporte. El internacional español está como loco por fichar por los blancos, tal y como contó este diario hace varias semanas, pero el gran escollo es el Al-Nassr.

En el Al-Nassr entienden a la perfección que Laporte quiera hacer las maletas y regresar al fútbol de primer nivel, que es el europeo. El internacional español está como loco por regresar al Viejo Continente y el Real Madrid sería un escenario al que no le podría decir que no, pero la entidad saudí sólo le dejará salir si previamente llega a un acuerdo con el club que le quiera fichar, en este caso sería la entidad madridista.

De hecho, el Al-Nassr no está dispuesto a rebajar sus pretensiones para dejar salir a Laporte al Real Madrid en el mercado de enero. El club de la propiedad del fondo del gobierno de Arabia Saudí exige 30 millones de traspaso para dejar salir al internacional español y en las oficinas de Valdebebas insisten en que no van a llegar a esa cifra. Así lo adelantó en exclusiva Eduardo Inda en El Chiringuito de Jugones: «El Real Madrid insiste, pero los saudíes siguen pidiendo 30 millones, que es lo que costó Laporte».

Las opciones de la casa

Con esta situación, el Real Madrid empieza a mirar las soluciones dentro de casa. Lo primero que hacen es cruzar los dedos con Rüdiger, para que ni siquiera se constipe. Después, Tchouaméni ya sabe que cuando regrese de su lesión será un central más, mientras que esperan que Alaba regrese en enero de la mejor manera posible.

Por otro lado, están las opciones de la cantera. Raúl Asencio, que será titular contra el Leganés y en Liverpool, está en dinámica del primer equipo, al igual que un Jacobo Ramón que se sigue recuperando de la lesión que sufrió hace varias semanas en el sóleo.