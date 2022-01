Once oficial del Real Madrid contra el Alcoyano: Lunin, Nacho, Marcelo y Mariano son titulares en una alineación con Hazard

El Real Madrid busca los octavos de final de la Copa del Rey contra el Alcoyano y para estar en la próxima ronda Carlo Ancelotti sale con todo. El entrenador italiano presenta un once híbrido de titulares y suplentes donde destaca el regreso a la titularidad de jugadores como Lunin, Marcelo o Mariano. También destaca la presencia de Hazard.

La alineación oficial del Real Madrid contra el Alcoyano es la siguiente: Lunin, Nacho, Militao, Alaba, Marcelo; Casemiro, Valverde, Camavinga; Rodrygo, Mariano y Hazard.

Después de caer eliminado ahora hace un año en El Collao, el Real Madrid se quiere tomar la revancha ante un Alcoyano que confía en repetir milagro. Por ello, Carlo Ancelotti confirmó en la rueda de prensa previa al duelo que no quiere confianzas y saca a su mejor once posible teniendo en cuenta las bajas.

El entrenador italiano dio descanso a Benzema, Modric, Mendy y Courtois que se quedaron en Madrid al igual que los lesionados Carvajal y Bale. Jovic tampoco viajó a Alcoy por su positivo en coronavirus y Vinicius aún no tiene el ok definitivo de la Liga para poder entrenar junto al resto de sus compañeros después de haber pasado la enfermedad. Por ello futbolistas como Courtois, Nacho, Marcelo, Camavinga, Valderde o Mariano están presentes en el once del Real Madrid contra el Alcoyano.