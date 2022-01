Alcoyano – Real Madrid: prohibido otro ‘Alcoyanazo’

El Real Madrid busca pasar a los octavos de final de la Copa del Rey pero, por encima de ello, busca no tropezar dos veces en la misma piedra. El destino quiso que el Alcoyano, verdugo de los blancos en 2021, volviera a cruzarse en su camino un año después, en situaciones idénticas y El Collao, de nuevo, como escenario de un choque a priori desigual pero que los precedentes se han encargado de dar paridad. Ancelotti sabe que cometer un error garrafal en Copa podría restarle –mucho– crédito y por ello, aún con rotaciones, irá a por todas buscando una victoria balsámica en Alcoy.

La convocatoria publicada por el Real Madrid deparó las primeras pistas sobre lo que puede significar el partido para el conjunto blanco. Cuatro bajas de teóricos fijos como Courtois, Mendy, Modric y Benzema, que descansarán tras su desgaste en Liga, pero la inclusión de otros como Casemiro, Alaba, Militao o Kroos deja entrever que Ancelotti no quiere hacer una revolución total que ponga el triunfo merengue en duda.

La Copa, sobre todo en su primera ronda –para los blancos–, es tiempo para ver a los menos habituales y así Marcelo, Mariano o Lunin podrían contar con minutos desde el inicio. Más complicado parecen tenerlo, de cara a entrar en el once, otros como Isco, Ceballos o Vallejo, quienes por diferentes motivos ocupan las últimas plazas de la plantilla. Rafa Marín y Peter Federico, además de los porteros Fuidias y Piñeiro, ocupan las plazas de canteranos en una lista en la que también ha sorprendido la ausencia de Miguel Gutiérrez, Antonio Blanco y Arribas, otrora caras visibles de La Fábrica.

El Alcoyano quiere otra campanada

La pasada temporada, la relajación llevó al Madrid, entonces de Zidane, a caer derrotado en la prórroga ante el Alcoyano. El gol inaugural de Eder Militao fue respondido en los últimos minutos del tiempo reglamentario por Solbes, que llevó el encuentro al tiempo extra. En el 115 y con uno menos, los de Alcoy ataron el triunfo ante un desdibujado Real que se quedó a las primeras de cambio sin la opción de la Copa.

El Madrid está mejor que la temporada pasada pero el Alcoyano, cómo no, cargado de moral, no pasa por su mejor momento. Instalados en la recién estrenada 1ª RFEF, el conjunto alicantino se encuentra en la undécima posición con 24 puntos, curiosamente los mismos que el Real Madrid Castilla. Lo que no cambia es su cara visible, un José Juan que a sus 42 años sigue parando de lo lindo y quiere volver a ser el héroe ante el cuadro blanco. Su primer aviso lo dio ante el Levante, otro primera, al que apartó de la competición con dos paradones en la tanda de penaltis.