José Juan: «El partido del año pasado cambió mi vida»

El pasado 20 de enero de 2021 no fue un día más para José Juan Figueiras (Vigo, 31 de diciembre de 1979). Esa noche, un portero de 41 años que había hecho carrera en los suburbios del fútbol español, se daba a conocer después de una espectacular actuación ante el Real Madrid. El equipo por entonces dirigido por Zinedine Zidane tocó fondo después de un recital de paradas de un José Juan que dejó de ser anónimo tras salir del vestuario. Hoy se le conoce en toda España, firma autógrafos por la calle y cada exhibición suya, como la última contra el Levante, tiene una gran repercusión. Todo ello gracias al poder de las redes sociales y al carisma que desprende un portero que un año más tarde volverá al lugar de los hechos contra el rival que le cambió la vida. Repetir milagro será aún más difícil pero a moral al Alcoyano no le gana nadie.

Pregunta: ¿Podrán repetir milagro?

Respuesta: Soñar siempre es gratis. Sabemos que va a ser un partido muy complicado porque ellos el año pasado cayeron eliminados y no creo que quieran volver a perder. Va a ser muy complicado pero al final somos 11 contra 11 y todo puede pasar.

P: Hizo un partido perfecto la pasada temporada.

R: La verdad es que tengo que decir que como ese partido he jugado muchos en Segunda B y en Segunda. Al hacerlo contra el Real Madrid y eliminarlos es más mediático.

P: Si le pilla con 25 hubiera firmado un contrato caro.

R: Seguramente. Mucha gente me dice que con 28 años me hubiera dado para coger un contrato muy bueno para vivir de las rentas. Me ha tocado vivirlo con 41 y no me quejo de la carrera que he hecho. Me ha llegado todo el boom mediático ahora y hay que disfrutar lo que estoy viviendo.

P: Has ganado fama.

R: Sí, me conoce mucha gente. Cuando voy con el equipo a jugar a otras ciudades me conoce mucha gente. Soy más conocido ahora.

P: Le ha cambiado la vida el partido del año pasado.

R: Sí, a nivel social muchísimo. Todo el mundo te ve por la calle… a mí es fácil reconocerme con la calvicie (risas). Si me pusiera pelo igual no me reconocerían tanto. Es algo característico que tengo yo de ir con la cabeza rapada. Ahora soy más conocido, me conoce la gente más en redes sociales. Estoy disfrutando del momento que me está tocando vivir y con mucha ilusión.

P: Gracias a usted un Segunda B eliminó al Real Madrid. Es lógico el revuelo.

R: Ese día me salieron las cosas bien. Desde la primera falta que hice a Valverde dije: ‘Oh’. Me empezaron a salir las cosas bien… el portero lo que tiene que hacer es pasar y me salieron las cosas bien. Gracias a mi granito de arena conseguimos pasar de eliminatoria. Fue un partido muy disputado.

P: Este año será más difícil.

R: Vienen con la lección aprendida y va a ser un partido más duro todavía. Vendrán con la mentalidad de sentenciar el partido cuanto antes para que no se le alargue con un empate a cero o un gol de diferencia en el marcador. Querrán sentenciar cuanto antes y sabemos que va a ser muy difícil. Con ilusión y ganas vamos a tener nuestras opciones: no sé si al final o al principio. Va a ser muy complicado y ellos no querrán caer eliminados otra vez. Fútbol es fútbol y todo puede pasar.

P: Casemiro dijo tras la derrota en Getafe que se les atascan las defensas muy pobladas. ¿Saldrán mañana con cinco atrás?

R: O 20 (risas). Ellos tienen calidad de sobra para hacer frente a defensas cerradas. No te puedo decir como vamos a jugar. Estaremos cerraditos e intentaremos aprovechar ocasiones a contra golpe y a balón parado.

P: Este Madrid llega en mejor momento que el del año pasado.

R: Este año Vinicius parece otro. Ha pegado un cambio para fantástico. Ha evolucionado de una forma muy rápida. Están Benzema, Modric, Kroos, Alaba… tienen un equipazo. Aunque no salgan los habituales, tienen grandes jugadores. Por eso están en el Real Madrid.

P: Por protocolo ya no se pueden cambiar camiseta. ¿De quién la pedirá?

R: De Benzema. El año pasado se la pedí a Courtois…

P: Este año no estará Courtois. Está en versión mejor portero del mundo.

R: Sí, es uno de los mejores. A nivel mundial está Oblak, Neuer… está entre los tres mejores del mundo.

P: ¿En Alcoy se cree en el milagro?

R: Eso dice todo el mundo. La ilusión de la gente es que podemos eliminar otra vez al Real Madrid. La ilusión mueve montañas y por ilusión no nos falta. Como dice nuestro lema, más moral que el Alcoyano. Va a ser muy difícil pero somos 11 contra 11 y puede pasar cualquier cosa. ¿Por qué no eliminar otra vez al Real Madrid? Es muy difícil pero luchando y con ilusión todo puede pasar.