Ancelotti: «La planificación de la próxima temporada ya está hecha»

Carlo Ancelotti habló ante los medios de comunicación en la rueda de prensa previa al duelo de Copa del Rey contra el Alcoyano. El entrenador italiano opinó sobre la derrota del pasado domingo en Getafe y analizó el partido de este miércoles en el que el equipo blanco se juega el pase a los octavos de final del torneo copero.

Partido trampa

«Es un partido distinto porque es una eliminatoria directo que jugamos fuera en una competición importante como la Copa. No voy a decir que es trampa pero es distinto. Te juegas la competición. Todo el mundo sabe que la Copa es muy importante y el objetivo es ganarla. Va a ser un partido donde necesitaremos muchas cosas: calidad, que en teoría es superior, y nos va a exigir concentración, ganar los duelos, focalizar en el balón parado. Esto es lo que queremos mostrar en el partido de mañana. Tenemos bajas porque los jugadores después de Getafe han tenido molestias y no van a ser del partido como Benzema, Modric, Mendy y Courtois. Quiero dar minutos a Lunin».

Una oferta por Mbappé en enero

«Hablar de jugadores que no están no es justo. También tengo muy buena relación con Branchini, que es amigo italiano. Prefiero no hablar de esto».

Salidas en enero

«No tenemos la idea de dejar salir jugadores en enero. Nadie lo ha pedido y la gestión de la plantilla es bastante buena. No tengo problemas con ninguno. Todos entrenan bien. Hay ganas de jugar y no creo que tengamos salidas».

Bale

«No se encuentra bien. Está haciendo trabajo individual con el equipo. Veremos si está disponible para la Supercopa».

Vacaciones

«Estamos de vuelta. Tengo mucha confianza en este equipo para jugar este partido. Lo tomamos en serio porque lo tenemos que hacer así. Si queremos llegar a la final tenemos que tomar enserio todos los partidos. Sabemos de las dificultades y voy a poner el mejor equipo posible».

Dani Ceballos

«Sí, está disponible. Puede tener la oportunidad. Me gusta como jugador y su personalidad. Lo está haciendo bien. En la segunda parte de la temporada será importante. Tiene calidad para estar en el Real Madrid».

Planificación de la temporada

«Nuestro club siempre trabaja en la planificación de la próxima temporada. Yo creo que ya está planificada. Es poco profesional no pensar en un club como el Madrid que no piense en la próxima temporada. La próxima temporada está planificada».

Rotaciones en Alcoy

«No vi el partido del año pasado, sé lo que ha pasado porque me lo han contado los jugadores. La herida sigue abierta porque fue en un momento delicado de la temporada. Los jugadores saben muy bien lo que ha pasado y no tiene que pasar mañana».

Dificultad ante defensas cerradas

«Este tipo de partido nos cuestan más. Tenemos que hacer algo distinto para el partido en el que no se encuentran espacios. Tenemos que buscar espacios con mucho ritmo. Hay que hacer juego más directo, lo necesitamos. Para ello tenemos que tener jugadores que piensan en meter el balón detrás de la línea y delanteros que ataquen esa línea. Es la manera de tener más oportunidades ante equipos cerrados».

Bale

«Bale tiene compromiso porque tiene seis meses de contrato y quiere respetarlo. Tenemos que hacer todo lo posible para que esté bien. Si no se encuentra cómodo con el trabajo colectivo… si tiene miedo de tener un problema tenemos que evaluarlo y meterlo en el trabajo individual. Lo de no informar de las lesiones no es deportivo, es problema de la sociedad para respetar la privacidad de cada uno».

Hazard y la Copa

«Yo quiero ser bastante claro. Esto es un partido donde quiero dar minutos a un solo jugador, que es Lunin. Por el resto voy a meter al mejor equipo posible porque lo vamos a tomar muy en serio. No es un partido para dar minutos a los que han jugado menos. Tenemos bajas pero el equipo va a ser mejor posible».

Lunin

«Tiene el abono con el Alcoyano. Conoce muy bien el campo y el ambiente. Puede jugar un buen partido. Ya le he dicho que con la calidad que tiene merece jugar más. Ojalá juegue un buen partido».

Vinicius

«Vinicius vuelve mañana a entrenar después de respetar el protocolo. Creo que no va a viajar y se queda aquí para estar listo contra el Valencia».