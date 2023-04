Once oficial del Chelsea contra el Real Madrid: Lampard se carga a Joao Félix

Frank Lampard repetirá la defensa de tres centrales en el once oficial del Chelsea para la vuelta de los cuartos de final de la Champions contra el Real Madrid. Los ingleses no pueden contar para este duelo con Chilwell, sancionado, y el lesionado Kalidou Koulibaly. La principal novedad es que el técnico no va a contar con Joao Félix de inicio para buscar la remontada.

Este es el once oficial del Chelsea para el duelo contra el Real Madrid: Kepa; James, Fofana, Thiago Silva, Chalobah, Cucurella; Enzo, Kanté, Kovacic; Gallagher y Havertz.

Hundido en la Premier tras caer el fin de semana en casa ante el Brighton (1-2) y que provoca que no gane desde que sentenciase al Dortmund en octavos, el equipo de Frank Lampard afronta uno de los mayores retos de su historia en Europa, obligado a remontar el 2-0 de la ida para agarrarse a este clavo ardiendo que representa la Champions.