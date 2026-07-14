Oficial: el Real Madrid C jugará en Segunda Federación

El Real Madrid C seguirá jugando en Segunda Federación pese a descender. Oficialmente, el club blanco ocupa la plaza del Arenteiro por sus problemas económicos y su filial seguirá compitiendo en la cuarta categoría del fútbol español. Desde la entidad tenían claro que merecía la pena hacer el esfuerzo, pero que tampoco era algo crucial.

La oportunidad estaba ahí y el Real Madrid no la ha desperdiciado. Estará en el grupo 1 tras completarse su inscripción en Segunda Federación y se encontrará con equipos de Galicia, Asturias, Cantabria y País Vasco. La Tercera no habría sido un drama, ya que por esa categoría pasaron canteranos madridistas que ahora brillan en la élite como Víctor Muñoz o Raúl Asencio.

El campeonato en Segunda Federación arrancará el fin de semana del 5 y 6 de septiembre. En el grupo 1, el Real Madrid C debutará en Valdebebas ante el Portugalete. Este lunes se estrenaba la pretemporada para el filial.