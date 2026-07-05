Oficial: Dumfries es nuevo jugador del Real Madrid

El Real Madrid ya tiene nuevo lateral derecho. Denzel Dumfries es oficialmente nuevo jugador del conjunto blanco después de que el club anunciara este domingo su incorporación para las tres próximas temporadas. El internacional neerlandés se convierte así en uno de los primeros fichajes de la nueva etapa que liderará José Mourinho y llega al Santiago Bernabéu para reforzar una de las posiciones que la dirección deportiva consideraba prioritarias de cara a la próxima temporada.

«El Real Madrid C. F. y el Inter de Milán han llegado a un acuerdo para el traspaso del jugador Denzel Dumfries, que queda vinculado a nuestro club durante las próximas cuatro temporadas, hasta el 30 de junio de 2030», reza el comunicado oficial.

A sus 30 años, Dumfries aterriza en el Real Madrid después de convertirse en una de las grandes referencias del Inter de Milán durante las últimas campañas. Potencia física, recorrido por banda, capacidad para llegar al área rival y experiencia en la élite europea son algunas de las características que han convencido al club blanco para apostar por su fichaje.

La operación estaba cerrada desde hace días, pero el anuncio oficial se ha producido una vez finalizado el proceso electoral que ha confirmado a Florentino Pérez al frente de la entidad. El Real Madrid abonará 20 millones de euros al Inter de Milán para incorporar a un futbolista que también contaba con el interés de otros grandes clubes europeos, pero que siempre priorizó vestir de blanco.

El lateral que quería Mourinho

La llegada de Dumfries responde directamente a una petición de José Mourinho. El técnico portugués considera fundamental reforzar la estructura defensiva del equipo y entiende que el holandés reúne todas las condiciones para competir al máximo nivel desde el primer día. No llega como una apuesta de futuro, sino como un futbolista preparado para rendir inmediatamente.

En Valdebebas destacan especialmente su experiencia en grandes escenarios. Durante su etapa en el Inter disputó más de 200 partidos oficiales, ganó títulos nacionales y se consolidó como uno de los laterales más fiables del fútbol europeo. Su perfil encaja perfectamente con la idea de un equipo intenso, agresivo y vertical, sello característico de los mejores equipos de Mourinho.

Dumfries se suma así a las incorporaciones de Konaté dentro de un proyecto que empieza a tomar forma. El Real Madrid ya tiene nuevo dueño para el carril derecho y el neerlandés afronta el mayor desafío de su carrera: triunfar en el Santiago Bernabéu.