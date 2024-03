Ödegaard habla de su salida del Real Madrid: «El plan no era irme cedido pero así es la vida»

Martin Ödegaard sigue recordando su paso por el Real Madrid. El capitán del Arsenal compareció en rueda de prensa antes del partido de su equipo contra el Oporto en la vuelta de los octavos de final de la Champions League y tuvo unas palabras para rememorar su pasado madridista. El media punta llegó con 16 años y después de varios años jugando en el Castilla, tres cesiones en Holanda y otra más en la Real Sociedad, no pudo encontrar su hueco.

En el verano de 2020 el Real Madrid decidió recuperarle para que formara parte del primer equipo, pero tras media temporada sin gozar de muchos minutos le cedió al Arsenal y posteriormente acabó vendiéndole por 40 millones al conjunto gunner. Allí se ha convertido en todo un líder y aparte de ser clave para que su equipo vaya en cabeza de la Premier League, quiere conseguir el pase a cuartos de la competición continental 10 años después y soñar con el título.

Para ello, tendrán que remontar el 1-0 de Do Dragao y antes de la cita en el Emirates Stadium, Ödegaard confesó que «el plan no era irse cedido» del Real Madrid. «Siempre confié en que jugaría partidos importantes y la Champions. Aunque el fútbol no siempre va cómo esperas. Cuando estuve en el Real Madrid el plan no era irme cedido, pero así es el fútbol y así es la vida», reconoció el noruego.

Pero Ödegaard también analizó el choque de ida y destacó que están con el tanque lleno de motivación de cara a este martes: «Hablamos después del partido. No fue nuestro mejor encuentro. No lo hicimos bien con la pelota. Nada más acabar sabíamos que teníamos que hacer algo diferente. Es el único partido que no hemos ganado este año, así que eso es suficiente motivación».

Ödegaard y el gran estado de forma del Arsenal

Con un currículum de 33 goles en sus últimos ocho partidos de Premier, siendo el equipo más goleador y el menos goleado de la competición, además de amarrar el liderato de la liga este fin de semana, el conjunto de Mikel Arteta lleva esperando este partido desde que Gabriel Martinelli, con un innecesario despeje en el minuto 94, permitió que Wenderson Galeano diera una mínima ventaja a los portugueses en la ida.

Los londinenses han ganado sus tres partidos en casa esta temporada en la Copa de Europa, siempre se han ido ganando al descanso y su balance es de 12 goles a favor y cero en contra. En el Emirates vencieron 4-0 al PSV Eindhoiven, 2-0 al Sevilla y 6-0 al Lens. Son infalibles en un estadio en el que solo se han dejado puntos en tres ocasiones esta temporada.

Para el vital partido, Arteta no podrá contar con Martinelli, lesionado hace una semana contra el Sheffield United, pero sí con el resto del once titular. El equipo variará poco respecto a lo visto en la victoria contra el Brentford, con la excepción de David Raya, que no pudo jugar contra el equipo que le cedió al Arsenal, y que volverá a la portería para sustituir a Aaron Ramsdale.

Arteta ya ha recuperado a Gabriel Jesús, que ha jugado entre 20 y 30 minutos en los dos últimos partidos, pero lo más probable es que Kai Havertz siga ocupando la posición de nueve, flanqueado por Bukayo Saka y Leandro Trossard. El alemán ha marcado en cuatro de los últimos cinco partidos.