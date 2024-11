La nueva Champions alcanza el ecuador atragantándose a los grandes

La nueva Champions League no gusta a alguno de los grandes. Real Madrid, Manchester City, Paris Saint-Germain ni tampoco el Bayern de Múnich se sitúan entre los ocho primeros de la clasificación tras alcanzar el ecuador de la competición. Entre los ocho mejores, que serán directamente clasificados a los octavos de final, figuran Inter de Milán (5°), Barcelona (6°) y el Borussia Dortmund (7°). Algunos nombres sorprenden, como el Sporting de Portugal (2°) o el Stade Brestois (4°). El único grande que ha conseguido mantenerse en su línea es el Liverpool, líder en la tabla con un pleno de victorias.

Contra el Milan y en el Santiago Bernabéu, el Real Madrid ha vuelto a tropezarse. Los blancos sumaron una segunda derrota consecutiva en su coliseo, algo que no había pasado desde la temporada 2020-21. Los madridistas recopilan seis puntos en cuatro jornadas. La última vez que los merengues sufrieron dos debacles en la fase de grupos de la Champions, Zidane todavía estaba en el cargo. Contra el Shakhtar de Donetsk en el 2020, el equipo dirigido por el técnico francés no fue capaz de puntuar en ninguno de sus dos partidos contra el club ucraniano. En el encuentro de ida, en Chamartín, los locales no estuvieron lejos de remontar tras ir perdiendo 0-3 en el descanso (2-3). A la vuelta, directamente no marcaron (2-0).

Con el nuevo reglamento de la Champions League, los ocho primeros equipos se clasifican automáticamente a octavos de final, mientras que los clubes situados entre el 9º y el 24º puesto disputarán una ronda de play-offs a doble partido para conseguir el pase a los octavos. Los que terminen entre el 9º y el 16º puesto son cabezas de serie en el sorteo. Se enfrentarán a un equipo situado entre el 17º y el 24º y tendrán el partido de vuelta en su casa. Los que terminen por debajo de la 25ª posición, directamente eliminados.

Con sus seis puntos, el Real Madrid se sitúa entonces en la fase eliminatoria de play-offs, y en la parte ‘mala’. Pero que no cunda el pánico. Si el próximo partido es en casa del Liverpool, único equipo que lo ha ganado todo por ahora, Ancelotti y los suyos aún tienen cuatro balas para colocarse entre los ocho primeros, aunque no será tarea fácil y deberán completar un pleno de victorias si quieren aspirar a ello.

Por su parte, el Manchester City ha conocido una sorprendente debacle en Lisboa. Contra el Sporting de Portugal, los hombres de Pep Guardiola se toparon con el vikingo sueco. Viktor Gyökeres no tuvo piedad de Haaland. Su hat-trick culminó el 4-1 definitivo. Los skyblues conceden así su primera derrota de la campaña. El campeón de la Premier League se coloca en la décima posición con siete puntos (dos victorias, un empate y una derrota).

El Bayern de Múnich empezó bien, demasiado bien. Victoria 9-2 contra el Dinamo de Zagreb con repóker (5 goles) de Harry Kane. Sin embargo, luego, los bávaros culminaron dos derrotas consecutivas, contra el Aston Villa (1-0) y el Barcelona (4-1). Tras derrotar al Benfica, los alemanes son 17°, justo por delante del Madrid gracias a la diferencia de goles.

El que más ha sorprendido en este inicio de Champions, y a peor, es el PSG. Los parisinos están fuera del top 8, pero también de los puestos de play-offs. Debutaron su epopeya con un corto triunfo ante el Girona y una derrota frente al Arsenal de Arteta. Para la vuelta al Parque de los Príncipes, empate a uno contra el PSV. Contra el Atlético de Madrid, Luis Enrique tenía la obligación de conseguir la victoria. Sin embargo, con el 1-1 en el marcador hasta el último suspiro del partido, Correa arrebató el punto del empate a los franceses. Un triunfo para el Atleti que le saca de la zona de no clasificación y deja al Paris Saint-Germain dentro de ella.