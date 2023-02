Las notas del Real Madrid ante el Al-Hilal: Valverde ya vuela

El Real Madrid ganó su octavo Mundial, quinto desde que se juega con este formato en el que todas las confederaciones tienen cabida, tras vencer 5-3 al Al-Halil. Los blancos fueron infinitamente superiores al conjunto saudí, que sí que generó peligro cuando pisó campo contrario. Rüdiger fue el que más lo sufrió. Luego, en el apartado positivo, Benzema recuperó sensaciones para el momento clave de la temporada, Vinicius hizo dos goles y Valverde dejó claro que ya está de vuelta.

Lunin – APROBADO

En el día de su 24 cumpleaños, su regalo fue jugar su primera final con el Real Madrid. No estuvo todo lo contundente que debía en el gol de Marega y no pudo hacer mucho más para evitar el gol de Vietto. Tampoco pudo hacer ninguna parada, pero por lo menos sí se pudo llevar el título de vuelta a casa. En el tercer tanto tampoco tuvo mucha culpa.

Carvajal – NOTABLE

Tras superar la gripe que le impidió jugar la semifinal, fue titular en la gran final. Muy bien incorporándose al ataque, donde puso un gran balón a Benzema que estuvo cerca de acabar en gol. Dio una gran asistencia a Valverde en el cuarto gol de los blancos. Gran partido del canterano.

Alaba – BIEN

El jefe de la zaga madridista. Al contrario que su socio Rüdiger, el sí tiró bien el fuera de juego en el gol de Marega, que le hizo emplearse a fondo. Estuvo bien el austriáco.

Rüdiger – SUSPENSO

Contundente en defensa, aunque no estuvo bien en el gol de Marega. El defensa se quedó descolgado y rompió el fuera de juego. Providencial evitando males mayores en la última acción de la primera mitad. Vietto también le ganó la espalda en el segundo gol de los saudís. Y tampoco estuvo bien en el tercer gol de los saudís.

Camavinga – BIEN

Ancelotti apostó por el francés y no por Nacho para ocupar el lateral izquierdo. Controló su banda e intentó sumarse al ataque generando peligro. Con la entrada de Nacho pasó al centro del campo, donde es mucho más feliz.

Tchouaméni – BIEN

Clave en la presión madridista. Fue el encargado de llevar al equipo a campo del rival. Tras un gran esfuerzo físico, fue cambiado por Ceballos.

Modric – BIEN

Ancelotti no dudó y apostó por el croata. Se dejó ver con balón y demostró su calidad. En el minuto 75 dejó su lugar en el campo Asensio.

Kroos – BIEN

Movió al equipo a la perfección. Combinó con Carvajal en varias acciones, tocó, cortó y estuvo francamente bien. Faltando un cuarto de hora para el final se fue por Nacho.

Valverde – SOBRESALIENTE

Este Mundial de Clubes le ha venido francamente bien para recuperar energía y olvidarse de todo lo malo. Marcó en semifinales y lo volvió a hacer en la final. Un tanto que celebró chupándose el dedo y que continuó con un sentido abrazo a Carlo Ancelotti. Y es que, con esta diana, llega a los 10 goles que se apostó con un técnico que tiene su carné a salvo. Luego, su pareja, reveló en redes sociales la buena noticia. En la segunda parte volvió a celebrar al aprovechar una asistencia de Carvajal. Con la entrada de Asensio pasó al centro del campo, donde terminó el encuentro. El halcón ya vuela alto.

Vinicius – SOBRESALIENTE

Quería bailar y tanto que lo hizo. A los 13 minutos, Benzema le puso un balón que definió a la perfección para abrir el marcador. Vini celebró con sus compañeros y luego demostró sus dotes artísticas. En el segundo tiempo le devolvió el favor a Benzema dándole el pase del tercer gol madridista. Y puso la guinda al marcar el quinto con un gran disparo.

Benzema – NOTABLE

La gran sorpresa del once. El capitán fue titular a pesar de haber hecho sólo un entrenamiento. Antes del minuto 10 tuvo la primera oportunidad después de un buen pase de Carvajal, pero erró a la hora de disparar. Clave en el gol de Vinicius que abrió el marcador, ya que combinó a la perfección con el brasileño. Antes del descanso tuvo otra oportunidad de gol, pero no acertó en el disparo. Tras el descanso no falló aprovechando un gran pase de Vinicius. Con las sensaciones recuperadas y el trabajo realizado, fue cambiado por Rodrygo.

Rodrygo – APROBADO

Entró por Benzema pasada la hora de partido. Generó peligro haciendo la función de delantero.

Ceballos – BIEN

Una de las grandes dudas del once, pero finalmente se quedó en el banquillo. Tuvo media hora en la final para ser clave en el quinto gol del Real Madrid.

Asensio – APROBADO

Saltó al campo con un cuarto de hora por delante para ocupar el carril derecho. Rozó el gol con un disparo que el meta saudí repelió a córner.

Nacho – APROBADO

Entró en el minuto 75 por Modric. Se puso de lateral izquierdo. No estuvo todo lo contundente que debía en el segundo gol de Vietto.

Vallejo – APROBADO

Tuvo su momento en la final cuando Ancelotti le dio entrada por Carvajal a los 80 minutos. Formó en el lateral derecho. Estuvo serio y concentrado.

Ancelotti – BIEN

Apostó por Camavinga antes que por Nacho y, siendo fiel a su pensamiento, por Kroos y Modric. También sorprendió dando entrada a Benzema de inicio. Pudo hacer cambios y dar descanso a jugadores como Karim, Toni o Luka.