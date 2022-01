Las notas del Real Madrid contra el Valencia: lo de Benzema y Vinicius empieza a ser algo repetitivo

El Real Madrid ganó 4-1 al Valencia en el estadio Santiago Bernabéu. Benzema y Vinicius, ambos por partida doble, hicieron los goles de los blancos. Karim hizo su diana número 300 como madridista, el brasileño es imprescindible y Modric dio un recital en un duelo que devuelve a los de Ancelotti a la senda del triunfo en la Liga.

Courtois – SOBRESALIENTE

Tras varios balones que atajó sin muchas complicaciones, sí se tuvo que estirar para detener un disparo desde la frontal de Guedes. En el segundo tiempo hizo un paradón tras un zapatazo de Wass. Paró un penalti a Guedes, aunque poco pudo hacer para evitar que el rechazo fuese gol.

Luca Vázquez – BIEN

Muy activo en el costado derecho. Se desplegó constantemente en ataque, donde encontró en Modric a su mejor socio. En los minutos finales dejó su sitio en el campo a Nacho.

Militao – BIEN

Tras una semana en la que falló, tal y como sucedió en Getafe, y lo bordó con gol incluido en Alcoy, frente al Valencia se mostró seguro en el centro de la defensa. Vio la primera amarilla a los 26 minutos tras hacer una falta a Gayá. Hernández Hernández no dudó. Luego sí lo hizo cuando la falta la sufrió Kroos.

Alaba – BIEN

No permitió que Maxi Gómez sobresaliese arriba. El austriaco fue muy superior a su rival.

Mendy – APROBADO

Posiblemente, de los encuentros en los que más se ha ido al ataque. Controló su zona y puedo ir a la aventura. En ocasiones apareció en zonas extrañas del campo. Cometió un penalti muy claro.

Casemiro – BIEN

Tuvo un partido complicado. Se jugó una primera amarilla que terminó viendo después. Fue víctima de un penalti y, en ocasiones, Hernández Hernández le desesperó. En el 70′ dejó su sitio en el campo a Camavinga.

Modric – SOBRESALIENTE

Es el mejor. Juega y hace jugar, pero también impide que el rival construya. Ante el Valencia dio un auténtico recital. Antes del descanso, repitiendo la jugada de Getafe, volvió a estrellar el balón en el larguero. En medio de una tremenda ovación fue sustituido por Ceballos.

Kroos – NOTABLE

Nunca baja del notable. Es pura regularidad y ante el Valencia lo volvió a demostrar estando siempre en su sitio.

Asensio – NOTABLE

Poco a poco se hace el dueño de la banda derecha. Va adelantando a Rodrygo en esa posición. Tuvo la ocasión más clara del Madrid en la primera parte, pero su disparo lo paró Cillessen. En el segundo tiempo se volvió a topar con el meta holandés, pero el rechazo lo aprovechó Vinicius para hacer el tercero. Le faltó suerte.

Vinicius – SOBRESALIENTE

No jugaba un partido desde el pasada 22 de diciembre, cuando se enfrentó al Athletic en Liga. Volvió a ser titular y el Real Madrid lo agradeció. La primera que tuvo dejó pasar un pelota que rompió a Piccini y despertó los aplausos del Bernabéu. En la segunda rozó el gol con un cabezazo que se marchó desviado. Y en el tercero no falló. Combinó con Benzema, peleó y se plantó delante de la meta valencianista para hacer el 2-0. También hizo el tercero de los madridistas. Fue sustituido por Valverde en el 87′.

Benzema – SOBRESALIENTE

No estaba siendo su mejor noche. No encontraba su fútbol. No era capaz de asociarse. Pero entre tantos sinsabores, Hernández Hernández pitó un penalti sobe Casemiro que el francés transformó para hacer su gol 300 con la camiseta madridista. Después, asistió a Vinicius para que el brasileño hiciese el 2-0 en el Bernabéu y puso la guinda haciendo el cuarto en una acción llena de clase.

Ceballos – BIEN

Entró por Modric. Poco a poo va teniendo minutos y se va rodando. Buenas noticias para el sevillano.

Camavinga – BIEN

Es pura potencia. A veces si control, pero pura potencia y el Bernabéu lo agradece. Sigue creciendo.

Nacho – BIEN

Entró en el tramo final y dejando buenas acciones en el lateral derecho. Rozó el gol.

Valverde – BIEN

Sumó en ataque y aportó frescura en el centro del campo.

Isco – SIN TIEMPO

Entró en los minutos finales del partido por Benzema.

Ancelotti – BIEN

Apostó Asensio el costado derecho del ataque madridista. El balear estuvo muy bien, pero le faltó suerte. Dio descanso a intocables como Vinicius, Modric, Benzema o Casemiro.