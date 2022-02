Las notas del Real Madrid contra el PSG: ni Vinicius se salva del suspenso general en París

El Real Madrid perdió 1-0 ante el PSG en el Parque de los Príncipes en la última jugada del partido. Courtois fue el mejor de los madridistas y paró un penalti a Messi. Militao actuó de salvavidas, mientras que el resto del equipo sufrió la superioridad física y futbolística del conjunto parisino.

Courtois – SOBRESALIENTE

Fue una noche gran para el belga en el plano individual. El primer susto llegó a los 5 minutos, pero el disparo de Di María se marchó alto. Salvó el primer mano a mano contra Mbappé en el 17′. Nada más comenzar la segunda mitad tuvo que emplearse a fondo para evitar el gol de Kylian. Su momento llegó atajando un penalti a Messi para sostener al Real Madrid. Al mejor portero del mundo sólo le pudo el mejor jugador del mundo en la última jugada del partido. Poco pudo hacer para frenar el tanto de Mbappé.

Carvajal – SUSPENSO

Carvajal volvió a ser titular en el lateral derecho, encadenando su tercera aparición consecutiva. Vivió una guerra continua con Mbappé en la que sufrió en cada acción, ya que la banda derecha madridista fue la preferida por los galos para atacar. Además, el de Leganés pedrió balones en ataque que pudieron costar muy caro. Terminó haciendo un penalti sobre Mbappé que paró Courtois. Finalmente, Lucas Vázquez le relevó restando 18 minutos.

Militao – NOTABLE

El mejor jugador de campo del Real Madrid, pero esto ya no es noticia. Estuvo en todas. Capaz de medirse con Mbappé y apagando todos los fuegos que aparecían a su paso. Un arrancada suya justo antes de la media hora despertó a su equipo, que por primera vez pasaba de su campo. Vio amarilla al comienzo del segundo acto por una entrada en campo contrario.

Alaba – BIEN

El jefe de la defensa madridista llegó para noches como esta. El austriaco no se puso nervioso por el ambiente. Estuvo bien al corte anticipando las jugadas del PSG.

Mendy – SUSPENSO

Finalmente se recuperó y llegó para esta cita. Clave en la defensa madridista, pero no estuvo acertado. Achraf le ganó en carrera y esto no le suele pasar. El ex canterano madridista le amargó la noche al galo, que se vio totalmente superado por su presión. Su mal partido lo completó con una amarilla que le impedirá estar en la vuelta. Pagó su inactividad.

Casemiro – BIEN

Llegó al partido en mejor estado de forma y apercibido. Su principal misión era parar al PSG, pero también tenía que evitar la amarilla. A la media hora la vio por una acción con Paredes y no podrá jugar la vuelta en el Bernabéu. Suyo fue el único disparo madridista en la primera parte. Mejoró en la segunda mitad.

Kroos – APROBADO

El PSG comenzó fuerte el partido y esto lo sufrió el alemán, que tuvo muchas dificultades para sacar el balón jugado. Nunca se llegó a sentir cómodo.

Modric – APROBADO

Tras descansar frente al Villarreal volvió al once. No encontró el balón y sufrió. Tuvo que ayudar demasiado a la banda derecha madridista en defensa y eso le impidió brillar en sus acciones habituales. Fue sustituido por Valverde en el tramo final.

Asensio – SUSPENSO

Ya es el titular en el costado derecho del ataque madridista. Durante media hora sólo defendió. El Madrid pudo trazar una buena contra con él, pero no estuvo listo. Perdió muchos balones y fue sustituido por Rodrygo.

Vinicius – SUSPENSO

Otro que tenía que demostrar grandes cosas en una noche especial. Le tocó ayudar a Mendy en la izquierda, pero no fue su noche y terminó sustituido por Hazard. Cuando pudo subir al ataque trató de encarar, pero Achraf le frenó.

Benzema – SUSPENSO

Trabajó y arriesgó para estar en el Parque de los Príncipes. El mejor jugador del Real Madrid no se lo podía perder. El PSG le aisló durante más de media hora. No lo pasó bien el francés, que casi no entró en contacto con el balón. Fue sustituido por Bale en el tramo final.

Rodrygo – APROBADO

Entró por Asensio en el minuto 72. Aportó frescura en ataque.

Lucas Vázquez – SUSPENSO

Entró cuando restaban 20 minutos para la conclusión por Carvajal. Ocupó el lateral derecho. Sufrió con Neymar y le destrozó Mbappé en el gol.

Hazard – SUSPENSO

Aportó muy poco.

Valverde – BIEN

Dio frescura al centro del campo.

Bale – BIEN

Entró al final. Ganó todos los balones.

Ancelotti – SUSPENSO

Tenía la última palabra sobre Benzema y su palabra fue «sí». Apostó por el francés como titular y no reforzó el centro del campo. El Real Madrid hizo otro ejercicio de resistencia que salió mal al final. Como en Bilbao. Hizo los cinco cambios, pero Valverde y Bale estaban para más.