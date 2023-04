Las notas del Real Madrid contra el Chelsea: Rodrygo es Míster Champions

El Real Madrid selló su pase a las semifinales de las Champions tras ganar 0-2 al Chelsea en Stamford Bridge. Dos goles de Rodrygo, que tiene un don con la máxima competición, y un Courtois que se disfrazó de santo, fueron lo más destacado de un partido donde los blancos, una vez más, no fallaron.

Courtois – SOBRESALIENTE

Sigue sin ser querido en la que fue su casa. El jugador más abucheado cada vez que tocaba la pelota. Se llevó un susto, y grande, cuando Kanté mandó fuera un balón que era medio gol. En el descuento del descanso demostró que es el mejor del mundo en su puesto metiendo una mano imposible que evitó el gol de Cucurella.

Carvajal – NOTABLE

Le toca ponerse el traje de las grandes noches, ese que le gusta lucir en la fase decisiva de la Champions. En el arranque del encuentro sufrió un golpe.

Militao – SOBRESALIENTE

Su cometido era defender bien y no ver una amarilla que le impidiese jugar la ida de semifinales. Pasado el minuto 20 fue amonestado. En el segundo tiempo, evitó con su cuerpo el gol de Kanté. Descomunal dando un pase en profundidad a Rodrygo que aprovechó su compatriota para hacer el primero del Madrid.

Alaba – NOTABLE

En su primera intervención, molestó lo justo a Havertz para evitar el primero del Chelsea. Volvió a estar enorme despejando un centro de James. En el descanso fue cambiado por Militao tras sufrir molestias en la pierna izquierda.

Camavinga – NOTABLE

Otra vez lateral izquierdo. Cada vez más asentado en esa posición. Le hizo pasar una noche muy complicada a Rice. Tuvo mucho trabajo, aunque lo solventó bien. Al comienzo de la segunda mitad sufrió una entrada de James que era merecedora de roja, aunque Orsato lo dejó en amarilla.

Kroos – BIEN

El hombre encargado de sacar la pelota jugada desde atrás. Con el Chelsea apretando le tocó remangarse en defensa y durante varios minutos sufrió mucho.

Valverde – NOTABLE

Tres pulmones no le habrían venido nada mal. Se tuvo que multiplicar en el centro del campo cuando el Chelsea apretaba, aunque tuvo energía para crear peligro al final de la primera parte con una carrera llena de intención. Le regaló el segundo gol a Rodyrgo.

Modric – BIEN

Parte de la creatividad madridista pasaba por sus botas. Una pérdida de balón puso en peligro a su equipo. Con el paso de los minutos fue creciendo, lo que le permitió rozar el gol en una acción que paró Kepa. En el 40′, le puso un balón a Vinicius que era medio gol.

Rodrygo – SOBRESALIENTE

Tras su exhibición en Cádiz, cualquiera le sacaba del once. La primera que tuvo la estrelló en el poste. La primera gran oportunidad madridista. En la primera mitad, el Madrid volcó mucho el fútbol por su banda. Al filo de la hora hoz saltar la eliminatoria por los aires. Aprovechó un pase en profundidad de Militao, sobrevivió a la embestida de Chalobah, pisó línea de fondo, asistió, la pelota acabó en Vinicius y su compatriota se la devolvió para que el brasileño terminase definiendo. Con toda la sangre fría del mundo hizo el 0-2. Terminó el partido de delantero.

Vinicius – BIEN

En la primera que tuvo rompió a James y centró mal. Se ofreció una y otra vez. También se sacrificó en defensa, robando un balón peligroso al carrilero del Chelsea. Rozó el gol al filo del descanso, pero su disparo, con Kepa superado, se fue desviado. Asistió a Rodrygo en el primer gol del Madrid

Benzema – BIEN

Su último paso por Stamford Bridge acabó con tres goles. En esta ocasión, lo primero que se llevó fue un pisotón de Thiago Silva que le dejó unos minutos renqueante. Su primera acción de peligro fue un disparo flojo que paró Kepa, al que luego casi le roba el balón en una acción marca de la casa. Sin entender nada, fue cambiado poco antes del minuto 70. No le sentó bien al capitán, que en el banquillo se puso hielo por el pisotón que sufrió en un dedo del pie izquierdo.

Rüdiger – BIEN

Entró por Alaba tras el descanso. Partido especial para el alemán, que regresaba a la que fue su casa. Rindió a gran nivel.

Tchouaméni – BIEN

Entró por Karim Benzema con el objetivo de dar energia al centro del campo. Aportó la frescura que necesitaban los blancos.

Ceballos – BIEN

Entró por Kroos en el minuto 75. Siempre suma con su calidad y trabajo.

Asensio – APROBADO

Entró por Rodrygo en el tramo final. Rozó el gol.

Nacho – BIEN

Entró por Carvajal con algo menos de 10 minutos por delante. Da igual que sea titular o suplente, siempre lo hace bien.

Ancelotti – NOTABLE

Como pasó la temporada pasada, ya tiene once titular. Lo que funciona no se toca, debe pensar el italiano, por lo que puso de nuevo el once que goleó al Barcelona en Copa y que encarriló el pase a semifinales de Champions contra el Chelsea. Camavinga de lateral izquierdo, Valverde al centro y Rodrygo por el costado derecho del ataque. Su plan se cumplió, otra vez.