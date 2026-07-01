«No puedo con Vinicius, futbolísticamente está lejos de ser una estrella mundial»

El ex futbolista Jorge López Marco, conocido por todos como Tote, ha incendiado las redes sociales en las últimas horas con unas polémicas declaraciones sobre Vinicius Jr. En pleno Mundial y con la incertidumbre de su renovación con el Real Madrid, el ex jugador blanco deja claro que para él no es uno de los mejores del mundo.

«Ya sabes mi opinión sobre Vinicius desde hace mucho tiempo, yo lo hubiera vendido hace mucho tiempo ya. No puedo con él, creo que futbolísticamente no es lo que mucha gente piensa. Cuando hablan de una estrella mundial, yo por estrella mundial tengo otro concepto de jugador y para mí él no llega», comentaba en Radio Marca hace unas horas.

En cualquier caso, cree que el club merengue acabará renovándole porque sería muy extraño que el Real Madrid dejara escapar gratis a un futbolista así. Y es que Vinicius termina contrato en 2027 y todavía no ha ampliado su contrato, de ahí el continuo runrun sobre su posible marcha el próximo verano: «Me imagino que renovará, no tengo ni idea. Me imagino que para el Real Madrid que un jugador así se vaya gratis sería un escándalo y va a tener muchas críticas».

Tote ya cargó contra Vinicius

Hace un par de años, Tote también fue muy duro con Vinicius Jr. en una entrevista, cuando estaba sobre la mesa el tema del racismo contra él: «Se está equivocando mucho. España no es racista. Hay cuatro tontos, como los habrá en su país y en cualquier otro, pero no soporto que diga eso porque no es cierto. Está mal asesorado. Hay muchos jugadores de color en la liga, pero sólo le pitan a él. Por algo será».

«En la historia ha habido jugadores a los que han insultado más que a él y les han dado más patadas y han seguido jugando. Es obvio que no estoy a favor de los insultos, pero nos ha pasado a todos los que hemos salido a un campo y no hemos venido a casa llorando. Nos han educado desde pequeños para aguantar eso. Además, él no es nadie para decir que nos quiten el Mundial. Eso es de ser un desagradecido, con todo lo que España le está dando. Es una falta de respeto», añadía en As.

Y volvía a hablar deportivamente sobre Vinicius así: «Tiene muchísimas cualidades sobresalientes, pero a mí hay jugadores que me gustan más como Rodrigo o Mbappé. Yo se lo daría a Rodrigo y si fuera alguien del Madrid, escogería a Carvajal, por su calidad y su trayectoria».