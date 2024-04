No hay debate central: «No tiene sentido meter a Militao en ninguna quiniela»

Se acabó el debate. Eder Militao no será titular contra el Manchester City el próximo miércoles en el Etihad Stadium. «No tiene sentido meterle en ninguna quiniela» aseguran en el vestuario del Real Madrid. «Claro que está recuperado médicamente, pero no competitivamente», añaden. Por lo tanto, Nacho Fernández será el encargado de jugar en el centro de la zaga junto a Rüdiger contra los de Pep Guardiola.

Militao sólo ha jugado unos minutos ante el Athletic y contra el Mallorca. A pesar de que el brasileño se sentía recuperado, Ancelotti apostó por la precaución, algo que valoran los preparadores del Real Madrid. Los técnicos son plenamente conscientes de que el brasileño no está listo para jugar un partido de esa intensidad, aunque el jugador quería haberlo intentado.

Durante la semana, se había planteado en Valdebebas la posibilidad de que Militao fuese titular contra el Mallorca y, si no era así, jugase un tramo importante de la segunda mitad. Ni una cosa ni la otra. Finalmente, el central saltó al verde en el tiempo de descuento y jugó unos pocos minutos. Un tiempo insuficiente para saber si puede o no jugar contra el City, algo que en estos momentos está descartado, a pesar de que Ancelotti no quiere asegurarlo públicamente.

«Era un partido muy exigente porque había muchas jugadas directas al delantero centro, que era muy bueno de cabeza. Pensaba darle más minutos, pero el partido estaba ahí y le puse en los últimos minutos para meter un defensa mejor en el juego aéreo», aseguró tras el encuentro contra el Mallorca, al mismo tiempo que aseguraba que no podía descartarle como titular. Nada más lejos de la realidad.

Nacho será el hombre encargado de ocupar esa posición ante los de Pep Guardiola. El capitán se ha llevado varios golpes en los últimos tiempos. El último, ser suplente ante el Manchester City en el partido de ida y que su lugar lo ocupase Tchouaméni, un centrocampista. Esto le dolió al canterano, pero Ancelotti al mismo tiempo tiene claro que siempre puede contar con él.

A pesar de que en los últimos partidos las dudas respecto a su rendimiento han aumentado, también está seguro Ancelotti de que es un profesional como la copa de un pino y tiene una fuerza mental al alcance de muy pocos para ser titular ante el Manchester City y cumplir en el centro de la defensa con plenas garantías.

Calma con Militao

Por lo tanto, como siempre marcaron en el Real Madrid, van a tener máxima precaución con Militao. La idea es que poco a poco vaya teniendo más minutos, pero el mismo tiempo le irán dosificando. ¿Podría ser titular en unas hipotéticas semifinales de Champions? Podría, pero nadie correrá el más mínimo riesgo. No merece la pena.

El futuro de Nacho

Nacho Fernández le ha comunicado al Real Madrid de manera oficiosa, que no oficial, su intención de continuar vistiendo de blanco una temporada más. El capitán le ha hecho saber al club de su vida que si quiere, tal y como parece tras comunicarle hace varios meses que iba a tener una oferta de renovación encima de la mesa, por su parte no habría problema para ampliar el contrato que acaba el próximo 30 de junio una temporada más.

Nacho tiene entre sus planes seguir un año más capitaneando al Real Madrid, club al que ingresó en 2001 para pasar a formar parte del Alevín B. Liderar a un equipo que apunta a ser el mejor del planeta con la llegada de Kylian Mbappé es un caramelo demasiado goloso que el canterano no quiere dejar de experimentar.

Además, entre su objetivo, tras haberlo ganado absolutamente todo, está intentar sumar a su palmarés la sexta Champions, para igualar a Paco Gento o, si los de Ancelotti la conquistasen esta temporada, intentar, junto a otros compañeros como Carvajal o Kroos, convertirse en los futbolistas con más entorchados del Viejo Continente.

Nacho sabe que la temporada que viene su protagonismo será diferente al de esta temporada, donde las graves lesiones de rodilla de Militao, primero, y Alaba, después, le han abierto de para en par las puertas de la titularidad. El próximo curso, si no pasa nada, tendrá menos peso dentro del once titular, pero tras tantos años en la entidad madridista sabe perfectamente que en el Real Madrid se juegan tantos partidos que hay espacio para todos. Esta temporada superará los 40 encuentros disputados.

Por ello, Nacho le ha dicho al Real Madrid que cuenten con él para la próxima temporada y el club, que sabe que su rol real no es el que está teniendo este curso, dejará decidir su futuro a un jugador que lleva toda la vida vistiendo de blanco.

No obstante, al mismo tiempo, tal y como contó Eduardo Inda, Nacho Fernández conoce perfectamente las ofertas que le llegaron desde Estados Unidos. «Hay un jugador, que es el capitán Nacho Fernández, que dicen que va a renovar, pero me dicen que está valorando irse a jugar a Estados Unidos. Es una opción que está barajando en estos momentos porque tiene una oferta. Creo que podría acabar cuajando en salida, pese a que es ADN total del Real Madrid y un gran tipo», señaló el directo de OKDIARIO.