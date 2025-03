No hay atajos para Carvajal y Militao: «El camino que tienen que recorrer aún es largo»

No hay atajos y, lo más importante, es que no los buscarán. Carvajal y Militao todavía tienen por delante un largo recorrido hasta volverse a vestir de corto para enfundarse la camiseta del Real Madrid en un partido de fútbol. Los plazos son los plazos y tratar de saltárselos es absurdo, ya que será contraproducente para unos jugadores que lo que quieren hacer, por encima de todo, es volver a rendir a un gran nivel cuando regresen al césped.

Las recuperaciones de ambos van por el buen camino. A diferencia de lo que pudo pasar recientemente con David Alaba, que sí sufrió diferentes contratiempos en este proceso, tanto Carvajal como Militao están progresando adecuadamente. De hecho, ambos ya se han enfundado las botas de fútbol y han pisado el césped, pero esto no quiere decir que vayan a acortar plazos.

El objetivo es que Militao pueda empezar a estar en dinámica de grupo en el Mundial de Clubes. No obstante, estará muy lejos de su nivel y esta competición solo será un pequeño paso hacia la plena normalidad. Con Carvajal se tiene que ir más despacio si cabe. Su lesión ha sido más grave que la del central y su recuperación también será algo más larga. Por mucho que lo vaya a intentar, la cita que se disputará este verano en Estados Unidos parece una utopía para el segundo capitán madridista, que se debe centrar en estar bien de cara a la próxima temporada.

Hay que recordar que Carvajal fue intervenido el pasado mes de octubre con éxito de una rotura en el ligamento cruzado anterior y de la inestabilidad posteroexterna en su rodilla derecha. La operación la realizó el doctor Manuel Leyes bajo la supervisión de los Servicios Médicos del Real Madrid.

La lesión de Carvajal

Carvajal se lesionó en el encuentro que enfrentó al Real Madrid y Villarreal en el estadio Santiago Bernabéu el pasado domingo. En un balón dividido con Yeremy Pino, el lateral sufrió una lesión que le hizo abandonar entre lágrimas el terreno de juego. Enseguida notó mucho dolor en la pierna derecha y sus compañeros reclamaron la atención de los médicos. Tuvo que salir del terreno de juego en camilla.

Todo sucedió en la última acción del partido. Carvajal fue a despejar un balón, mientras que el jugador del conjunto castellonense iba a evitarlo. Con la pierna en el aire, Pino se puso entre medias y el madridista acabó metiendo su pierna entre el cuerpo de su rival. Esa acción provocó que la rodilla se le fuera hacia dentro, haciéndole un feo gesto.

Inmediatamente, Carvajal pegó un grito de dolor y, mientras estaba en el césped llamando a las asistencias, no paraba de llorar. La imagen era más que clara. Todo apuntaba a una lesión grave del jugador del Real Madrid, que terminó siendo evacuado en camilla del terreno de juego, puesto que no podía levantarse.

Militao no debe tener miedo

Militao lleva en el último año dos lesiones graves de rodilla, pero los especialistas aseguran que no debería tener ningún problema para volver a disfrutar del fútbol a pleno rendimiento. Diego García-Germán, traumatólogo y médico del equipo olímpico español de Juegos Olímpicos de Invierno, habló de esta lesión en OKDIARIO: «El miedo siempre es la recaída del cruzado que ya se rompió, pero la rotura de la otra rodilla también sucede. Hay estudios que hablan que esto si no es más frecuente es igual de habitual. Es algo que pasa y pasa bastante. Esto sucede porque estos deportistas posiblemente tengan alguna alteración genética que predisponga a la rotura. También puede suceder por una alteración en la activación muscular».

«Ha tenido una rotura de la que se recuperó muy bien y no tenemos que pensar que no va a ser así esta vez. Esto no supone el fin de su carrera ni muchísimo menos. Espero que se recupere y regrese al máximo nivel», añadió en un mensaje lleno de optimismo.