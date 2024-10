Nico Williams se rinde a Mbappé: «Intento copiar sus jugadas, es un jugador único»

Nico Williams ha vuelto a rendirse a Kylian Mbappé tras afirmar durante la Eurocopa que si pudiese elegir le gustaría jugar junto a la estrella gala en el mismo equipo. Otra declaración más de la estrella del Athletic Club y de la selección española dejando claro que su jugador favorito es el delantero del Real Madrid.

«Son grandísimos jugadores y referentes para mí (Mbappé y Dembélé). Son únicos, tienen un dribling increíble, muchas veces llevo su juego al mío, intento copiar jugadas que hacen. Me viene muy bien aprender de los mejores», señaló Nico Williams sobre Mbappé en una entrevista.

Nico Williams, que volverá a ser una de las referencias de la selección española durante este parón internacional, se ganó todos los focos del mundo del fútbol durante la última Eurocopa. La estrella del Athletic Club de Bilbao se marcó un torneo impresionante y brilló por encima de muchas estrellas, entre ellas Mbappé.

Son ya innumerables las ocasiones en las que Nico Williams ha dejado muy claro que su futbolista favorito es Kylian Mbappé. El jugador español fija mucho su juego en el del francés, y lo admira por encima de cualquier otra estrella. Aspecto que no ha gustado para nada en Barcelona.

Y es que el Barcelona estuvo detrás de Nico Williams este verano para hacerse con sus servicios tras la Eurocopa. Pero el atacante del Athletic le dio calabazas y decidió quedarse en el equipo de sus amores. «Estoy contento en Bilbao, he decidido quedarme aquí. Es increíble ver la que se formó con el partido de Europa League ante el AZ», señaló en una reciente entrevista en el Diario AS.

Nico Williams, tras su gran Eurocopa, está en la lista de candidatos a ganar el próximo Balón de Oro: «Nunca imaginé que podría llegar a estar nominado. Verme en la lista es el mayor éxito que he logrado en mi carrera, estoy superorgulloso y feliz de la nominación. Quiere decir que mi temporada ha sido muy buena. Procuro seguir creciendo como jugador, intentar hacer cosas grandes en el fútbol, que es la ambición que tengo. Feliz por estar en esa lista, solo eso ya es un gran triunfo para mí».

En esta extensa entrevista en AS, Nico Williams también valoró su regreso a la selección española y su reencuentro con Lamine Yamal: «No me veo indiscutible. Me provoca la misma felicidad que la primera vez que me convocaron. Siempre voy con idéntica ilusión, la de poder hacer cosas grandes. Es mi máxima aspiración, intento luchar como uno más. No me siento ni más ni menos que nadie. Tampoco creo que tenga el puesto asegurado. Trabajo como el que más para poder llegar a esas citas. Contento de que el míster pueda confiar en mí otra vez».

«¡Todo padre tiene ganas de ver a su hijo! Nos llevamos muy bien, somos como el perro y el gato, como hermanitos, le deseo todo lo mejor. Estoy más contento en la Selección si me encuentro con él», valoró sobre Lamine Yamal.