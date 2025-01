Ni a Carlos Martínez le parece roja a Vinicius: «Calificar esto de agresión es excesivo»

La expulsión a Vinicius en Mestalla fue una de las decisiones más polémicas del partido entre el Valencia y el Real Madrid el pasado viernes. Ni a Carlos Martínez le pareció roja al brasileño por una presunta agresión al portero valencianista. El reconocido narrador señaló en mitad de la retransmisión del partido que era «excesivo» calificar esta acción como una agresión.

«Evidentemente, el toque de Vinicius no consigue derribar por sí solo a Dimitrievski. No puede provocar eso. Y dice el colegiado que lo va a mirar (sorprendido). Si le llaman de arriba es porque algo hay para pitar. Esto de Vinicius es evidente que sobra. Muy evidente. Pero calificar esto de agresión me parece excesivo. Porque no derriba como un objeto de un puñetazo en el cuello. Bueno, pues sí, todo ha terminado en expulsión a Vinicius», dijo Carlos Martínez durante la retransmisión de Movistar Plus en un Valencia-Real Madrid que tuvo de todo.

«No me parece para expulsión», replicó un Fernando Morientes que ejerció de comentarista junto a Carlos Martínez durante la retransmisión del Valencia-Real Madrid en Movistar. La jugada fue polémica, ya que antes del empujón al portero valencianista, Dimitrievski provoca al brasileño agarrándole de la camiseta y posteriormente simula su caída para provocar la expulsión a su rival.

La expulsión de Vinicius

Vinicius Junior fue expulsado a los 78 minutos del encuentro que enfrentó a Valencia y Real Madrid tras una pugna con Dimitrievski. El portero valencianista le golpeó la cabeza cuando el madridista estaba en el sueño y este se levantó empujando al arquero. En un primer momento, Soto Grado no señaló nada, pero tras ser avisado por el VAR decidió expulsarle.

Tras una jugada en el área en el que los jugadores del Valencia le robaron de manera limpia la pelota a Vinicius, el jugador del Real Madrid se quedó de rodilla y fue el portero valencianista el que se acercó a golpearle la cabeza. El brasileño cayó en su trampa y respondió a la provocación. El guardameta, con una importante dosis de sobreactuación, se fue al suelo y el VAR entró en acción.

La duda ahora es saber cuantos partidos le caerán a Vinicius por esta acción. Y es que, dependiendo de lo que ponga Soto Grado en el acta, podría ser considerada como infracción grave, lo que le llevaría a perderse el partido de semifinales de la Supercopa de España contra el Mallorca. Donde no estará seguro será contra Las Palmas en el siguiente partido liguero del Real Madrid.