Ancelotti: «Vamos a recurrir la roja, pensamos que no era expulsión de Vinicius»

Carlo Ancelotti atendió a los medios de comunicación tras el encuentro que enfrentó en Mestalla a Valencia y Real Madrid. Los blancos se llevaron el encuentro tras remontar con 10 jugadores con goles de Luka Modric y Jude Bellingham. Vinicius fue expulsado en el segundo acto con roja directa. Los blancos son líderes con un partido más que el Atlético de Madrid.

Ancelotti comenzó analizando la disculpa de Vinicius: «Lo que pensamos es que no era roja, que eran dos amarillas. Le expulsaron y el equipo pudo reaccionar a esta dificultad, como al penalti fallado y el gol anulado. También es complicado explicar lo mal que estuvimos en la primera parte y lo tremendamente bien que estuvimos en el segundo acto». «Vamos a recurrir la roja, pero no sé si lo aceptarán. Pensamos que no era roja. No creo que haya caído en la trampa. Yo creo que la victoria es justa», añadió.

Sobre si ha hablado con Vinicius, comentó que habló «con los jugadores para felicitarlos». «No entiendo como jugamos tan mal en la primera mitad y tan bien en la segunda», continuó. Del penalti, que no lo mandaron repetir a pesar de estar el portero adelantado, explicó lo siguiente: «No tenía los pies en la línea, pero si no lo toca no hay que repetirlo. No me gusta fallar penaltis y tendré que elegir mejor a los lanzadores».

«Gran partido el suyo. El penalti fallado le dio una motivación extra. Jugó 30 minutos que sólo él puede hacer. Ayudó a Mbappé y merecía ese premio», comentó sobre el partido de Bellingham. Por último, habló de la reacción del equipo: «Mendy hizo su partido y sin Vinicius teníamos que tener un jugador que entrara más por dentro como Camavinga».