Nacho y Tchouaméni parten con ventaja

Sólo Carlo Ancelotti y su cuerpo técnico pueden saber a estas horas quién jugará la ida de las semifinales de la Champions en el Allianz Arena ante el Bayern de Múnich junto a Antonio Rüdiger en el centro de la defensa. Sólo ellos, si no tienen alguna duda todavía, que es posible. Pero lo que sí es una realidad es que Nacho para actuar como central y Tchouaméni en el centro del campo parten con una ligera ventaja que se deberá confirmar, o no, en las próximas horas.

El pasado domingo los Campos 1 y 2 de Valdebebas sirvieron como banco de pruebas para este encuentro contra el Bayern. Ancelotti y su cuerpo técnico ensayaron con lo más parecido que puede ser el once que formará contra los alemanes y en esta prueba, dejando claro que fue una prueba, en el centro de la defensa jugó Nacho Fernández junto a Rüdiger, mientras que Tchouaméni, que será titular con total seguridad, actuó en el centro del campo.

Es decir, de confirmarse este ensayo, el once del Real Madrid contra el Bayern de Múnich sería el formado por Lunin en portería; Lucas, Rüdiger, Nacho y Mendy en defensa; Tchouaméni, Valverde y Kroos en el centro; y arriba actuaría Bellingham en la mediapunta, con Rodrygo por la derecha y Vinicius por la izquierda. Por lo tanto, el damnificado sería Camavinga, que empezaría el encuentro en el banquillo, aunque sería importante a lo largo del partido.

«Es cierto que no ha perdido ningún partido, pero también se puede decir que estamos aquí porque contra el City no jugó. Hay jugadores muy importantes y él va a jugar mañana. ¿Dónde? No lo sé», aseguró Ancelotti en rueda de prensa.

Un plan que viene de lejos

Esta idea, que podría ser la que formase de inicio contra el Bayern de Múnich, sin asegurar absolutamente nada, ya que nada está cerrado para el italiano, viene de lejos. De hecho, es un escenario que contempló en la eliminatoria contra el Manchester City de cuartos de final de la Champions.

El plan de Ancelotti era que el Real Madrid abandonase el estadio Santiago Bernabéu, donde se jugó la ida, con ventaja. Si esto hubiese sucedido, su plan era formar con una especia de defensa de tres centrales, aunque Tchouaméni iba a ser libre, en el Etihad. Obviamente, no lo pudo llevar a cabo. Y es que, el francés tardó 40 segundos en ver una amarilla que le dejó sin jugar la vuelta y los blancos no tuvieron ventaja, ya que empataron a tres.

Ahora, Ancelotti sí puede llevar a cabo esta idea para reforzar el centro de la defensa, donde actuará Harry Kane, uno de los mejores delanteros del mundo que esta temporada suma 42 goles en 42 partidos. Es decir, diana por encuentro. Rüdiger tendrá que marcarle muy de cerca, pero necesitará la ayuda de Nacho y Tchouaméni, que, a su vez, también deberán controlar al resto de los atacantes del Bayern.

Piernas frescas para la segunda parte

Dejar a Camavinga fuera del once siempre es un sacrilegio, pero no entran todos y Ancelotti debe apostar por el mejor equipo para sacar el mejor resultado. El galo, de ser suplente, tendría minutos a lo largo del encuentro y podría ser muy importante con un Bayern mermado físicamente en la segunda mitad.

Militao, complicado… no imposible

Una de las grandes dudas que sigue teniendo Ancelotti es por culpa de Militao, que jugó los 90 minutos ante la Real Sociedad a buen nivel. El brasileño no está descartado para ser titular, aunque este partido todavía le puede quedar algo grande. El italiano no quiere que se vea superado, pero le esperará hasta el último minuto.

Si Militao jugase, cosa que en estos momentos es complicada, aunque aseguran desde el vestuario que «no es imposible», no cambiaría nada. Nacho sería suplente y el resto del equipo se mantendría exactamente igual.