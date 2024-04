Ancelotti: «Pocos pensaban que yo pudiese llegar a esta rueda de prensa…»

Carlo Ancelotti atendió a los medios de comunicación en la previa del encuentro que enfrentará a Bayern de Múnich y Real Madrid en la ida de las semifinales de la Champions. Tras superar al Manchester City en cuartos de final, los blancos tratarán de dar un paso más en la máxima competición continental contra los alemanes para jugar la final de la máxima competición continental el próximo 1 de junio de Wembley.

Ancelotti comenzó recordando el 0-4 de hace una década: «El pasado se queda como un buen recuerdo, pero mañana es otra historia. Tenemos confianza, pero jugamos contra un rival con calidad, herramientas e individualidades muy fuertes. Estamos felices de estar aquí. Pocos pensaban que yo pudiese hacer esta rueda de prensa y lo hemos conseguido».

Sobre el aparente favoritismo del Madrid, fue claro: «Tenemos confianza, pero mucho respeto por este equipo que hizo una eliminatoria contra el Arsenal espectacular. También hay que tener en cuenta la historia de este club, que es parecida a la nuestra, y cuenta mucho en esta competición».

«Nunca se infravalora al Real Madrid en esta competición. Todos saben lo que podemos hacer y sentimos mucho respeto por parte de todo el mundo», continuó.

Ancelotti también habló de los laterales izquierdos: «Mendy ha superado una sobrecarga y estamos felices de que esté listo. De los jugadores del equipo rival no me gusta hablar».

El italiano también habló de Tchouaméni: «Tú dices que no ha perdido el Madrid con él, pero también te puedo decir que estamos aquí porque no estaba él contra el City. Mañana va a jugar, pero no sé dónde».

«Hay dos tipos de entrenadores. Los que no hacen nada y los que hacen mucho daño. Yo prefiero estar en los que no hacen nada. Lo que puede hacer un entrenador es que los jugadores entiendan bien lo que es un equipo. La diferencia es dónde quieres meter la calidad».

«No es cábala. Cuando entrenados queremos estar 20. He hablado con Raúl, se está entrenando muy bien y nos aporta mucho», comentó sobre la presencia del jugador del Castilla en Múnich.

«No somos raros, somos un equipo que el peso de la camiseta en esta competición cuenta mucho. Nada que contestar a Bernardo Silva que es un fantástico futbolista. El año pasado lo pasaron bien ellos y este año nosotros», comentó sobre las palabras del jugador del Manchester City.

«Tuchel es un gran entrenador, joven y que tiene a sus equipos bien preparados. Le tengo mucho respeto y cariño», aseguró sobre el entrenador del Bayern.