Semana movida la que se está viviendo en Valdebebas. Ceballos, en un giro radical de los acontecimientos, está cerca de renovar y seguir en el Real Madrid. Asensio todo hace indicar que se marcha rumbo a París y otro de los que acaba contrato, Nacho, sigue meditando si seguir en el Bernabéu o aceptar una de las suculentas ofertas que tiene de Estados Unidos.

Nacho se inclina por salir, pero todavía no ha tomado la decisión definitiva. Una decisión que, en caso de salir, se espera que se comunique antes del domingo, para que se pueda despedir del Real Madrid ante la afición en el estadio Santiago Bernabéu.

El canterano ha mantenido una reunión con Ancelotti en la que el entrenador italiano, que seguirá siendo el jefe del banquillo del Real Madrid una temporada más, le ha transmitido que es posible que no haya sido todo lo justo con él durante la temporada, especialmente a principio de curso, y que si quiere seguir cuenta con él. Unas palabras que no convencen a Nacho, que sólo se plantea seguir en el conjunto blanco porque es donde ha jugado durante toda su vida futbolística.

Nacho tiene tres hijos y una vida hecha en Madrid, donde siempre ha estado. El bienestar de su familia es lo que le hace dudar. Por este motivo, todavía no ha tomado una decisión definitiva sobre su futuro, aunque lo que sí tiene claro es que no quiere jugar en España ni en ningún equipo que se pueda medir al Real Madrid. Por este motivo, valora muy positivamente la opción de irse a Estados Unidos.

La MLS le quiere

Tal y como desveló OKDIARIO el pasado mes de marzo, Nacho tiene propuestas de Estados Unidos que mejorarían el contrato que actualmente tiene en el Real Madrid. Ya las tuvo en el mes de enero y las mantiene de cara al verano. El defensa valora positivamente esta opción, ya que sería una nueva experiencia para él a sus 33 años tras haberlo hecho todo en el club de su vida y para su familia. Muy de cerca tiene el ejemplo de Raúl, entrenador del Castilla, que le ha explicado todo lo positivo que le puede aportar una aventura en la MLS.

Mientras, en el Real Madrid son pesimistas, pero no tiran la toalla. El club quiere que Nacho continúe y se convierta en el quinto One Club Man en la historia de la entidad madridista. Por ello, le han ofrecido la renovación. No es una cuestión de dinero lo que le puede separar de la camiseta blanca que siempre ha vestido.