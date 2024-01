Nacho: «Si mañana quisiera firmar por el Real Madrid podría firmar»

Nacho Fernández atendió a los medios de comunicación en la previa de la final de la Supercopa de España que medirá a Real Madrid y Barcelona. El capitán del conjunto blanco será titular en el centro de la defensa junto a Rüdiger y sueña con poder levantar el primer título como madridista. Los madridistas buscan el primer título nacional de la temporada.

«Felicidad por estar ante una oportunidad muy bonita, pero con la misma responsabilidad de cuando gané el primero. La exigencia es máxima y es una oportunidad muy bonita», comenzó Nacho comentando la posibilidad de levantar su primer título como capitán.

Nacho no ve revancha en la final: «Sabemos lo que pasó el año pasado, pero lo importante es como llega el equipo. Nosotros queremos ganar y si es el Barcelona mucho más», continuó el capitán del Real Madrid.

Nacho también habló de la cantidad de lesiones que tienen los blancos: «Tenemos una plantilla fuerte y un vestuario unido. El equipo está líder en Liga, pasamos en Copa y es lo que es este club. Este año es una plantilla muy buena y competitiva. Mañana es un día muy bonito para seguir en esta dinámica».

El capitán analizó las lesiones que han sufrido el equipo, especialmente en su posición: «No es mi papel. Si ves que hay dos centrales sanos, parece que se queda corto, pero el equipo ha demostrado que hay plantilla para suplir esas bajas. Son temas de club, del presidente… La idea es seguir los que estamos. La plantilla es buena y sale siempre adelante».

Por otro lado, habló de su futuro, ya que finaliza contrato a final de temporada: «Estoy en un momento muy feliz. El año pasado estaba más agobiado y justamente me tocó jugar todo. Este año es diferente. Estoy jugando mucho, me encuentro muy bien… No tengo la más mínima preocupación por mi futuro. Si mañana quisiera firmar por el Madrid podría firmar. El hecho de que haya una firma o no va a influir en mi futuro»

«Cuando renové el año pasado fue un poco como todos. Estoy muy bien y disfruto del presente. Eso me mantiene tranquilo. Tengo el apoyo del club. Cuando llegue la renovación, las cosas son fáciles para mí», continuó.

«Yo creo no. Todos los jugadores saben que no hay que ganar por obligación, pero sí hay que darlo todo. Dime que partido no hay que ganar en este club», comentó sobre la final.

Nacho reconoció la fortaleza del Barcelona de la que hablaba Xavi en la previa: «Por supuesto que es fuerte. Tenemos que salir a tope dando igual el rival para ganar el partido».

A Nacho le parece bien que se escuchen los audios del VAR: «Me parece bien. Ya que nos modernizamos está bien que se vea esa comunicación. Todo lo que sea bueno para el espectador y los jugadores, es positivo».

«Yo no me puedo meter ahí, pero me gustaría tener la confianza de que los árbitros que nos pitan son árbitros. Ellos saben lo que han hecho y yo confío en ellos», comentó sobre el caso Negreira y los árbitros.

«Rüdiger es un jugador especial. Un poco loco. Es magnífico tener a tu lado a un jugador que defiende y siempre está enchufado. Da gusto estar con él. Es un compañero y jugador top», finalizó el capitán sacando una sonrisa a la hora de hablar del alemán.