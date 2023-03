Nacho sólo renovará si Ancelotti no sigue en el Madrid

Nacho Fernández deshoja la margarita de su futuro con una idea muy clara: sólo seguirá en el Real Madrid si Ancelotti, como cree la plantilla, se marcha a final de temporada a entrenar a la selección de Brasil. El defensa se encuentra muy descontento con el rol que el técnico italiano le ha dado en esta temporada y así se lo ha hecho saber a sus compañeros.

El internacional español, que termina contrato con el Real Madrid en junio como otra media docena de compañeros, no quiere seguir en el equipo blanco para pasarse otra temporada como cuarto central, por detrás de Militao, Alaba y Rüdiger, y lateral de emergencia, siempre con compañeros que parten por delante suyo en el escalafón de la titularidad. Nacho cree que tiene nivel para discutirle el puesto a cualquiera en el Real Madrid… y en la selección española.

Nacho asume que lo mejor para su carrera será irse del Real Madrid si continúa Ancelotti o si el entrenador que venga no le ofrece garantías de jugar minutos. «Es para mí una situación complicada porque no sé lo que es jugar en otro club, vivir otra experiencia que no sea el Real Madrid», admitía la semana pasada el central canterano. «Soy el primero que sabe que si me quedo en el Real Madrid lo tengo absolutamente todo. Estoy completamente seguro de que no voy a estar en ningún otro sitio mejor que aquí, pero no se trata de que el Real Madrid me de más años o dinero».

La oferta del Bayern

«Simplemente me quiero sentir lo importante de los últimos meses tras un inicio de temporada muy duro sin la confianza del entrenador aunque me conocía perfectamente. Es una situación que estando bien, no me veía correspondido y era más duro todavía», añadió Nacho en una clara referencia al trato que ha recibido por parte de Ancelotti.

El pasado 17 de enero el propio Eduardo Inda ya adelantó en El Chiringuito que el Bayern de Múnich estaba interesado en el fichaje de Nacho Fernández, que llegaría a club bávaro con la carta de libertad y una importante prima de fichaje, algo similar a lo que ocurrió hace dos veranos pero en dirección inversa con la llegada de Alaba al Real Madrid. Además del Bayern, también clubes de la Premier y del Calcio se han interesado por la situación de Nacho, que aún no tiene decidido su futuro.