Karim Benzema volvió a brillar en una noche de Champions League. El delantero del Real Madrid dio la victoria a los suyos con un hat-trick al Chelsea, vigente campeón de la competición, y en Stamford Bridge. El delantero está disfrutando de un gran momento de forma y de su brillante actuación se han hecho eco en todo el mundo. La prensa internacional destaca el gran papel del ariete galo, al que definen como «imperial», «excepcional» o «Big Benzema».

«Ha sido una noche mágica», resumía Karim Benzema, protagonista una vez más en una noche de Champions League. El delantero del Real Madrid fue el autor de los tres goles que dieron la victoria a los de Carlo Ancelotti ante el vigente ganador de la Champions League, el Chelsea. El francés desquició a la defensa blue en Stamford Bridge y dejó el pase a las semifinales bien encarrilado. Como ya hiciera ante el PSG, el 9 blanco se puso el traje de héroe y su actuación ha sido aplaudida en todo el mundo.

Este jueves Karim Benzema es protagonista en clave deportiva en los diferentes diarios internacionales. Todos coinciden en destacar la gran calidad del delantero del Real Madrid y su capacidad para decidir los encuentros. En su país natal, L’Equipe lo tilda de «delantero excepcional», además de llevarlo a su portada con el titular de «Triplete de oro». «Karim Benzema marcó otro ‘hat-trick’, incluidos dos goles sublimes de cabeza, en la victoria del Madrid sobre el Chelsea este miércoles en la Champions League. El delantero francés despliega una completa paleta de ataque, en pleno acierto», añade el diario galo.

🇫🇷 34-year-old forward Karim Benzema has scored 37 goals in 36 appearances in all competitions this season 🤯#UCL pic.twitter.com/bY5ZJzjlZs

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) April 6, 2022